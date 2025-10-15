قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار في البنوك

آية الجارحي

 سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 15-10-2025، استقر في البنوك العاملة في مصر، بعد ارتفاع أول الأسبوع الجاري.

 

أسعار الدولار اليوم

 

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء مستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في اتش اس بي سي 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك فيصل 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك  47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرف المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الاهلي المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك أبو ظبي الاول 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك فيصل 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

