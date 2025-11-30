الدفاع عن فلسطين: المدنيون بلا مأوى.. غرقت خيامهم واختلطت مياه الأمطار بالصرف الصحي

كشف الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين، اخر تطورات الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مشيرا إلى أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع لا يتجاوز ثلث الاحتياجات الأساسية اللازمة لإنقاذ حياة المدنيين.

واضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه وفقاً للبروتوكول الإنساني المتفق عليه، يستوجب دخول 600 شاحنة يومياً كحد أدنى، إلا أن الاحتلال لا يسمح بمرور سوى أقل من 200 شاحنة، أي ما يعادل أقل من ثلث الاحتياجات.

وأكمل أن منع الاحتلال دخول "البيوت المؤقتة" (الكرفانات) والمعدات اللازمة لتسوية الأرض في المخيمات، تسبب في غرق آلاف الخيام خلال موجات الأمطار الأخيرة.

وأضاف "عبد العاطي": "المدنيون باتوا بلا مأوى بعد أن غرقت خيامهم وأغطيتهم البسيطة، واختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، في ظل شح المياه الصالحة للشرب ونقص الغذاء".

إشادة بالدور المصري

وثمّن "عبد العاطي" الجهود المصرية المستمرة، مشيداً بدور اللجنة المصرية والهلال الأحمر المصري في الإشراف على إنشاء المخيمات وإرسال القوافل الإغاثية التي تتضمن الخيام والأغطية، مؤكداً أهمية هذه المساعدات في تخفيف وطأة المعاناة.