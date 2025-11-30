مطار فيلنيوس يوقف عملياته مؤقتا بسبب الاشتباه في وجود مناطيد في مجاله الجوي

أوقف مطار فيلنيوس في ليتوانيا، اليوم الأحد، عملياته مؤقتاً بسبب الاشتباه في وجود مناطيد في مجاله الجوي، في واقعة هي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي تشهدها الرحلات الجوية في الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق.

مناطيد أرصاد جوية تنقل سجائر مهربة

وتقول ليتوانيا إن مهربين يطلقون مناطيد أرصاد جوية لنقل سجائر مهربة، وتحمل رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مسؤولية السماح بهذه الممارسة، واصفة إياها بأنها أحد أشكال "الهجوم متعدد الأساليب".

وأغلقت ليتوانيا في أكتوبر معبريها على الحدود مع بيلاروس رداً على إطلاق مناطيد التهريب، لكنها أعادت فتحهما الأسبوع الماضي بعد أن بدا أن انتهاكات المجال الجوي توقفت.

وشهد قطاع الطيران الأوروبي اضطرابات متكررة خلال الأشهر الماضية؛ بسبب دخول طائرات مسيرة المجال الجوي لمطارات منها كوبنهاجن وبروكسل. وأغلق مطار فيلنيوس 10 مرات على الأقل منذ أوائل أكتوبر الماضي.