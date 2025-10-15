قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

باكستان تؤكد استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أن انتخاب باكستان لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة السادسة يؤكد ثقة المجتمع الدولي في التزام باكستان بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز النظام الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أنه خلال فترة عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، ستتعاون باكستان بنشاط مع أعضاء الأمم المتحدة والمجتمع المدني للنهوض بجميع جوانب حقوق الإنسان، وستقدم دعمها الكامل لولاية مجلس حقوق الإنسان، بما يضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أساس مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم الانتقائية.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يعد منصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي، لذلك فإن باكستان ستواصل لفت الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

