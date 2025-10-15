قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي عمليات صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025 .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، وضعت كافة الاستعدادات لموعد صرف الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر  2025 .

وبدأت اليوم عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر  2025 من خلال جميع منافذ الصرف بمختلف المحافظات.

وحول الزيادة الجديدة، سبق أن أعلنت  الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة لـ  900 جنيه، أعتباراً من قبض  شهر  يوليو الماضى.

وتم صرف مستحقات شهر يوليو الماضي للفئات المستفيدة لمساعدات تكافل وكرامة  .

وتم مضاعفة عدد الاسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 عاما بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

جدير بالذكر  أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، و هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.

أماكن صرف مساعدات تكافل وكرامة 

يمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم المالية من خلال المنافذ الآتية:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة بجميع المحافظات.

الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

مكاتب البريد التي خصصتها الوزارة لتقديم خدمات الصرف للمستفيدين من البرنامج.

كما شددت الوزارة على ضرورة استخدام بطاقة تكافل أو كرامة المسجلة باسم المستحق فقط، حرصًا على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة عبر موقعها الرسمي باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.

إدخال الاسم الرباعي للمستحق.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه (أكتوبر 2025).

كتابة رقم الهاتف المسجل لدى الوزارة.

الضغط على كلمة "استعلام" لعرض جميع البيانات الخاصة بالمستحق.

وأكدت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية تسهّل على المواطنين معرفة موعد الصرف وقيمة الاستحقاق، من دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب، دعمًا للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

