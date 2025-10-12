قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بشرى لـ 22 مليون مواطن ..موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر

رشا عوني

تبدأ وزارة التضامن الإجتماعي خلال اليومين المقبلين بدء صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر، والذي يستفيد منه أكثر من حوالي ٢٢ مليون مواطن مصري على مستوى الجمهورية، حيث تقدم الدولة دعماً نقدياً بشكل شهري للمستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة . 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 

 

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 15 أكتوبر ويستمر على مدار عدة أيام لضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة.

تكافل وكرامة 

صرف معاشات تكافل وكرامة اكتوبر  

وتتم عملية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى منافذ الصرف المتحركة التي تم تخصيصها في القرى النائية لتسهيل الإجراءات.

الاستعلام عن معاش تكافل و كرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين المشتركين في البرنامج الاستعلام عن قيمة المعاش اونلاين من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط:
https://www.moss.gov.eg

وبعدها اختيار أيقونة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

كما يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط بالرقم القومي .. اضغط هنا 

زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٠٢٥ 

في أبريل الماضي، تم تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة دائمة ٢٥٪؜ ، بقرار رسمي من الحكومة ، وذلك لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كان من ضمن بنودها زيادة المعاشات و المرتبات و زيادة معاش تكافل وكرامة .

معاش تكافل وكرامة كام ؟ 

تشهد دفعة سبتمبر 2025 استمرار تطبيق الزيادة التي أقرتها الحكومة مطلع العام الجاري، في إطار خططها لدعم الأسر محدودة الدخل وتحسين مستوى معيشتها.
 

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025

ويستعلم المواطنون عن أسمائهم في برنامج تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي واختيار «الاستعلام».

وفي حال وجود شكاوى أو تظلمات يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن 1968 أو عبر البريد الإلكتروني (https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx).

