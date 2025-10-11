قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يدعو مرموش وإمام عاشور لحضور احتفالية التأهل للمونديال
قمة شرم الشيخ للسلام.. الرئيسان السيسي وترامب يترأسان اجتماعاً دولياً لقادة 20 دولة لإنهاء حرب غزة
بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة |رئاسة الجمهورية : الإثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي وترامب
وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي
مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم
وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
مقـ.تل 6 وإصابة 18 في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي ومطاردة المشتبه به الرئيسي
أمطار تضرب عدة مناطق غدا.. وتحذيرات من أمواج البحر| تفاصيل حالة الطقس
انهيار المطرب خالد عجاج من البكاء أثناء أغنية الست دي أمي.. فيديو
مُستحق.. لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026
أخبار البلد

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
عبد الفتاح تركي

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لأكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة رسميًا. 

يأتي صرف المعاشات بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة في شهر يوليو الماضي، ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين المستوى المعيشي للفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

موعد معاشات نوفمبر

وأكدت الهيئة في بيانها أن صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2025 سيتم في موعده المعتاد دون أي تأجيل، مع استمرار العمل بجميع قنوات الصرف الإلكترونية لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.

موعد وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

أوضحت الهيئة أن موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 سيبدأ رسميًا من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.

ويهدف هذا التنظيم الزمني إلى منع التكدس والزحام أمام منافذ الصرف، خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يستفيد نحو 11 مليون مواطن من صرف معاشات نوفمبر عبر قنوات متعددة تشمل مكاتب البريد، البنوك، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي لتيسير الصرف بطرق آمنة ومريحة.

زيادة المعاشات

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

لضمان سهولة الوصول إلى المعاشات، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة خيارات وأماكن للصرف، من بينها:

  • منافذ البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تعمل على مدار الساعة.
  • فروع البنوك المصرية المشاركة في منظومة الصرف.
  • المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.
  • منافذ شركة فوري المنتشرة في المدن والقرى.

وأوضحت الهيئة أن هذه القنوات تهدف إلى تخفيف الضغط على المنافذ التقليدية، وتوفير خيارات متعددة للمستفيدين.

اصحاب المعاشات

رابط وخطوات الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2025

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية حديثة تتيح الاستعلام عن قيمة المعاشات باستخدام الرقم القومي عبر موقعها الرسمي:

www.nosi.gov.eg

وللاستعلام، يجب اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.
  • اختيار خدمة "الاستعلام عن بيانات ملف المعاشات".
  • تسجيل الدخول عبر الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستفيد.
  • تظهر جميع البيانات والاستحقاقات الخاصة بمعاش شهر نوفمبر 2025.
المرتبات والمعاشات

جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات

تؤكد الحكومة المصرية التزامها الدائم بدعم أصحاب المعاشات باعتبارهم من أكثر الفئات استحقاقًا للرعاية، إذ تعمل الدولة على تحسين نظام التأمينات والمعاشات وتطوير الخدمات الرقمية لتوفير الراحة للمستفيدين وضمان سرعة الحصول على مستحقاتهم المالية بطرائق آمنة وميسرة.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 معاشات التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات معاشات شهر نوفمبر الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جدول صرف المعاشات صرف معاش نوفمبر 2025

