مؤلف فيلم ضي: ما يفسده العالم تصلحه أغنية لمحمد منير.. فيديو
رددت كلمة تحيا مصر.. النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس مقابلته مع الرئيس السيسي في الأمم المتحدة
وزير العدل الفلسطيني: ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع
الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة| أخبار التوك شو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
النائب محمد أبو العينين: حبي للطيران دفعني لتجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم
بعد التأهل لكأس العالم .. ابنة حسام حسن تستقبل والدها بالأحضان
السفير العكلوك: مصر تصدت لضغوط التهجير وحمت القضية الفلسطينية
مفيد شهاب: مصر لا تتنازل عن شبر من حقوقها في النيل.. وإثيوبيا تخالف القواعد الدولية
موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك
الحكومة الإسرائيلية تبدأ جلسة التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الجنيه يعود بقوة .. خطة النواب تكشف سبب تراجع الدولار
أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2025 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2025 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2025 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
عبد الفتاح تركي

يترقب ملايين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2025، ضمن جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 منتصف الشهر الجاري

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الجدول الرسمي لصرف معاش أكتوبر، موضحة آليات الاستعلام الإلكتروني للمستفيدين عبر الموقع الرسمي.

تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025 ليبدأ من يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر في جميع المحافظات.

وأكدت الوزارة أن صرف الدعم النقدي سيتم بشكل منتظم دون تأخير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات الصرف أمام المستفيدين ومنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد.

تكافل وكرامة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2025

يمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال المنافذ الآتية:

  • فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة بجميع المحافظات.
  • الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.
  • مكاتب البريد التي خصصتها الوزارة لتقديم خدمات الصرف للمستفيدين من البرنامج.

كما شددت الوزارة على ضرورة استخدام بطاقة تكافل أو كرامة المسجلة باسم المستحق فقط، حرصًا على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة عبر موقعها الرسمي باتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.
  • إدخال الاسم الرباعي للمستحق.
  • تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه (أكتوبر 2025).
  • كتابة رقم الهاتف المسجل لدى الوزارة.
  • الضغط على كلمة "استعلام" لعرض جميع البيانات الخاصة بالمستحق.
تكافل وكرامة

وأكدت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية تسهّل على المواطنين معرفة موعد الصرف وقيمة الاستحقاق، من دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب، دعمًا للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

