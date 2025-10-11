قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025
3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر
ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا
بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
فنزويلا توجه نداءا عاجلا لمجلس الامن لمواجهة العدوان الأمريكي
بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة
وجهة عربية تنتظر عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي
منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
ليلى علوي: تقدير و حب الناس أعظم تكريم في حياتي
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة

موعد صرف معاشات نوفمبر
موعد صرف معاشات نوفمبر
عبد العزيز جمال

ينتظر أكثر من 11 مليون من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، بعد الزيادات الأخيرة التي جرى صرفها بدءاً من شهر يوليو الماضي .

موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة

اكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يبدأ صرف المعاشات من يوم 1 نوفمبر 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، البنوك، إلى جانب استمرار تفعيل خدمات الصرف الإلكتروني والمحافظ الرقمية لتيسير الإجراءات على المستفيدين.

اقرأ أيضًا:

 

صرف معاش نوفمبر بالزيادة الأخيرة

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر نوفمبر  2025 سيكون في موعده الطبيعي دون أي تغيير، حيث يبدأ الصرف وفق الشرائح المحددة مسبقًا من خلال المنافذ الرسمية. 

وأوضحت أن معاش نوفمبر  يأتي مصحوبًا بالزيادة المقررة التي تم تطبيقها منذ يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

الجدول الزمني لصرف المعاشات

أعلنت الهيئة أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سينطلق رسميًا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر  2025، ليستمر حتى نهاية الشهر. 

وتستهدف الهيئة عبر هذا التنظيم ضمان انسيابية عمليات الصرف وتفادي الزحام، مع توفير التسهيلات اللازمة لجميع المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أعداد المستفيدين

أشارت الهيئة إلى أن معاشات نوفمبر سيستفيد منها ما يقرب من 11 مليون مواطن، يتمكنون من الصرف عبر قنوات متعددة تشمل مكاتب البريد، البنوك، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

وفرت الهيئة أماكن متعددة لصرف المعاشات لتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، وتشمل:

  • منافذ البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.
  • فروع البنوك المختلفة.
  • المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.
  • منافذ شركة "فوري" المنتشرة في القرى والمدن.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. https://www.nosi.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

للحصول على بيانات المعاش عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط المخصص من هنـــــــــــــــا.
  2. اختيار الخدمة المراد الحصول عليها وهي "الاستعلام عن بيانات ملف المعاشات".
  3. تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بعد استكمال الخطوات السابقة.
  4. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستفيد أو صاحب المعاش لتأكيد الدخول.
  5. بعد إتمام هذه الخطوات، تظهر مباشرة كافة البيانات الخاصة بالمعاش والاستحقاقات المستحقة للمواطن
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر معاشات شهر نوفمبر معاشات شهر نوفمبر 2025 موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ترشيحاتنا

كريستيانو وميسي

ميسي ورونالدو.. حكاية الصراع على الجوائز تقترب من فصلها الأخير

وائل رياض

وائل رياض يوجه رسالة دعم لحسن شحاتة: بنحبك يا معلم

شعار الزمالك

الزمالك يدرس العودة لملعبه قبل مواجهة ديكيداها الصومالي

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد