موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وطريقة الاستعلام أونلاين

عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 يحظى باهتمام واسع من جانب المواطنين أصحاب المعاشات بالتزامن مع تطبيق الزيادة التي تم إقرارها رسميًا في يوليو الماضي لدعم أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة، إذ أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مواعيد صرف المعاشات رسميًا، إضافة إلى خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة عبر الموقع الإلكتروني.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أفادت في بيان، بأن موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 سينطلق يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، وسيجري توزيع عمليات صرف المعاش على أيام عدة متتالية، وفق الشرائح المقررة، من أجل تقليل تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد وفروع البنوك.

واقرأ أيضًا:

موعد صرف معاشات سبتمبر

قيمة زيادة المعاش 2025 

تشمل معاشات أكتوبر 2025 الزيادة التي أقرتها الدولة بنسبة تصل إلى 15%، والتي بدأ تنفيذها في شهر يوليو الماضي، وتستمر مع صرف دفعة أكتوبر، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات.

أماكن صرف معاشات أكتوبر 2025

وفّرت الهيئة عدة وسائل ميسّرة لصرف المعاشات، بما يضمن سهولة الوصول إليها من دون عناء، وتشمل هذه الوسائل ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري بجميع المدن والمراكز.

فروع البنوك المتعاقدة مع الهيئة.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة (مثل فودافون كاش، أورنج موني، وغيرها).

هتقبض قبل رمضان.. مفاجأة من البريد للملايين من أصحاب المعاشات

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

يمكن لأصحاب المعاشات أو ذويهم معرفة قيمة معاش أكتوبر 2025 بعد الزيادة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط الآتي: https: //www.nosi.gov.eg

بعد الدخول، يتم: 

إدخال الرقم القومي للمستفيد.

كتابة كلمة السر الخاصة بالحساب.

الضغط على “استعلام” لعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش المستحق.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025

يشار إلى أن موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 يبدأ يوم 1 أكتوبر، ويستمر وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويستفيد من هذه المعاشات أكثر من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

