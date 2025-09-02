قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
أخبار البلد

22 مليون مستفيد.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025

رشا عوني

يترقب أكتر من 22 مليون مواطن مستفيدون من مبادرة تكافل وكرامة ، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر المقرر خلال الأيام المقبلة . 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 15 سبتمبر ويستمر على مدار عدة أيام لضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة.

صرف معاشات تكافل وكرامة سبتمبر 

وستتم عملية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى منافذ الصرف المتحركة التي تم تخصيصها في القرى النائية لتسهيل الإجراءات.

الاستعلام عن معاش تكافل و كرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنون المشتركون في البرنامج الاستعلام عن قيمة المعاش اونلاين من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط:
https://www.moss.gov.eg

وبعدها اختيار أيقونة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

كما يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط بالرقم القومي .. اضغط هنا 

 

زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٠٢٥ 

في أبريل الماضي، تم تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة دائمة ٢٥٪؜ ، بقرار رسمي من الحكومة ، وذلك لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كان من ضمن بنودها زيادة المعاشات و المرتبات و زيادة معاش تكافل و كرامة .

معاش تكافل وكرامة كام ؟ 

تشهد دفعة سبتمبر 2025 استمرار تطبيق الزيادة التي أقرتها الحكومة مطلع العام الجاري، في إطار خططها لدعم الأسر محدودة الدخل وتحسين مستوى معيشتها.
 

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

لمن يرغب في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة والاستفادة من الدعم، يتوجب عليه اتباع الخطوات التالية:

١-زيارة أقرب وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

٢-تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل:

-صورة من بطاقة الرقم القومي.

-شهادات الميلاد للأطفال (إذا وُجدوا).

-شهادة طبية رسمية في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

-مستندات الحالة الاجتماعية (وثيقة زواج، أو طلاق، أو وفاة).

٣-تقوم الوحدة الاجتماعية بمراجعة المستندات والتحقق من الأهلية. 

