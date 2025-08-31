شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025

يبحث عدد من المواطنون عن شروط ومعايير الاستحقاق لبرنامج تكافل وكرامة 2025، والذي لقي إقبالا متزايدا من المواطنين في مختلف المحافظات.

ويهدف برنامج تكافل وكرامة إلى تقديم مساعدات نقدية شهرية مشروطة وغير مشروطة للأسر المستحقة، بما يضمن لهم حياة كريمة ويخفف من حدة الأعباء المعيشية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

معاش تكافل وكرامة 2025

شروط ومعايير استحقاق تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المعايير الدقيقة للاستفادة من معاش تكافل وكرامة، حيث يشمل الدعم الأسر محدودة الدخل التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكبار السن الذين تجاوزوا 65 عاما ولا يتقاضون معاشا ثابتا، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة ممن يملكون إثباتا طبيا بعدم القدرة على العمل.

كما تشمل الفئات المستفيدة الأرامل والمطلقات غير القادرات على العمل، إلى جانب العمالة غير المنتظمة ذات الدخل المحدود.



ويشترط أيضا ألا يمتلك المتقدم أكثر من نصف فدان أرض زراعية، وألا يتجاوز دخله الشهري الحد المسموح به، مع الالتزام بالمعايير الاجتماعية التي تثبت أحقية الاستفادة.

رقم شكاوى تكافل وكرامة 2025

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي الرقم الساخن 19680 لتلقي شكاوى المواطنين بشأن البرنامج، حيث يتم التعامل مع الاستفسارات بشكل دوري من خلال تقارير متابعة دقيقة.

كما يمكن للمستفيدين الاستعلام إلكترونيا عن حالة المعاش وقيمته عبر البوابة الرسمية للوزارة من خلال الرابط:

https://www.moss.gov.eg

موعد صرف معاش أغسطس 2025

أعلنت وزارة التضامن أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 يبدأ من 15 أغسطس، على أن يتم الصرف عبر مكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي لتيسير عملية الحصول على المستحقات المالية.

الزيادات الجديدة في المعاش

أكدت الوزارة أن قيمة المعاشات شهدت زيادة دائمة بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل الماضي، لتصل الموازنة السنوية للبرنامج إلى نحو 54 مليار جنيه، يستفيد منها ما يقارب 4.7 مليون أسرة بإجمالي يصل إلى 18 مليون مواطن.

ويمكن للمستفيدين معرفة قيمة معاشهم المحدثة بالدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى وإدخال البيانات المطلوبة لمعرفة التفاصيل.

دور تكافل وكرامة في الحماية الاجتماعية

يعد تكافل وكرامة أحد أهم ركائز شبكة الأمان الاجتماعي التي تنفذها الدولة، حيث يسهم في ربط الدعم بمؤشرات التنمية المستدامة مثل انتظام الأطفال في التعليم والحصول على الرعاية الصحية.

كما يدعم ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة المعيلة، بما يؤكد التزامها بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا.