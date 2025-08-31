استعدادات مكثفة لصرف معاشات شهر سبتمبر 2025

ينتظر أصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 لسد أحتياجاتهم الشهرية .

وتضع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 صباح غدا الإثنين المواقف 1 سبتمبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

كما يستعد بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، لموعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 .

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.