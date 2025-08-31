قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
علي جمعة: الإسلام اهتم بالأسرة كبيئة أولية للتربية الأخلاقية
بين استهداف القسام وتجويع غزة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين
الدنيا كلها بقت نار.. اشتعال النيران بمصنع كتان بالغربية وإخماد نيرانه وخسائر أولية 50 مليون جنيه.. صور
بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادة بنكية في الأهلي ومصر
بشرى بشأن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة
محافظ الجيزة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير المناطق المحيطة بالمستشفيات
السكة الحديد: نقل 9548 مواطنًا سودانيًا عبر 10 قطارات ضمن مبادرة العودة الطوعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادة بنكية في الأهلي ومصر

الشهادات البنكية
الشهادات البنكية
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل وسيلة لاستثمار أموالهم بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بما يعادل 200 نقطة أساس، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على الشهادات البنكية باعتبارها من أكثر الأدوات الاستثمارية أمانا وانتشارا.

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الشهادات


بنك مصر يخفض أسعار العائد على الشهادات بالجنيه والدولار بعد قرار المركزي

وأعلن بنك مصر عن إجراء تعديلات جديدة على أسعار العائد الخاصة بالأوعية الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%. 
وأوضح البنك أن العمل بهذه التعديلات يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 على الشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.

خفض العائد على الشهادات البنكية بالجنيه المصري

شهادة القمة الثلاثية: تراجع العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% ليصبح 17% سنويا ثابتة طوال مدة الثلاث سنوات بدلا من 18.5%.
شهادة ابن مصر: شهدت خفضا تدريجيا في العائد، ليصل في:

  السنة الأولى: 20.5% سنويا بدلا من 23%.
  السنة الثانية: 17% سنويا بدلا من 19.5%.
  السنة الثالثة: 13.5% سنويا بدلا من 16%.

تخفيض العائد على الشهادات الدولارية (3 سنوات)

العائد الشهري: 4.75% بدلا من 5.15%.
العائد الربع سنوي: 4.77% بدلا من 5.20%.
العائد النصف سنوي: 4.80% بدلا من 5.25%.
العائد السنوي: 4.85% بدلا من 5.30%.
 

تخفيض العائد على الشهادات الدولارية (5 سنوات)

العائد الشهري: 4.85% بدلا من 5.00%.
العائد الربع سنوي: 4.87% بدلا من 5.05%.
العائد النصف سنوي: 4.90% بدلا من 5.10%.
العائد السنوي: 4.95% بدلا من 5.15%.

شهادات البنك الاهلي بعد خفض الفائده

شهادات البنك الاهلي بعد خفض الفائده

ويعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تقدم حلولا متنوعة لعملائه من خلال طرح الشهادات البلاتينية بعدة أنواع، لتناسب مختلف الاحتياجات سواء من حيث العائد أو دورية الصرف، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، ولمدة ثلاث سنوات.

تفاصيل الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
المدة: 3 سنوات.
سعر العائد:
23% في السنة الأولى.
19% في السنة الثانية.
15% في السنة الثالثة.
الاقتراض: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان.
الاسترداد: غير مسموح قبل مرور 6 أشهر، مع إمكانية الاسترداد المبكر وفق القواعد.

وعند استثمار 100 ألف جنيه، يحصل العميل على 23 ألف جنيه في السنة الأولى، و19 ألف جنيه في الثانية، و15 ألف جنيه في الثالثة، بإجمالي 57 ألف جنيه خلال فترة الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

المدة: 3 سنوات.
سعر العائد:
27% في السنة الأولى.
22% في السنة الثانية.
17% في السنة الثالثة.
نوع العائد: سنوي يبدأ من اليوم التالي للشراء.
الاقتراض: متاح بضمان الشهادة.
الاسترداد: غير مسموح قبل 6 أشهر، مع إمكانية الاسترداد المبكر وفق الشروط.

وعند استثمار 100 ألف جنيه، يحصل العميل على 27 ألف جنيه في السنة الأولى، و22 ألف جنيه في الثانية، و17 ألف جنيه في الثالثة، بإجمالي 66 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية بعائد ثابت لمدة 3 سنوات

المدة: 3 سنوات.
سعر العائد: 18.5% شهري.
نوع العائد: ثابت طوال فترة الشهادة.
الاقتراض: متاح بضمان الشهادة أو للحصول على بطاقات ائتمان.
الاسترداد: لا يسمح قبل مرور 6 أشهر، مع إمكانية الاسترداد المبكر وفق القواعد.
وعند استثمار 100 ألف جنيه، يحصل العميل على عائد شهري يقدر بنحو 1541.6 جنيه، أي 18.5 ألف جنيه سنويا، بإجمالي 55.5 ألف جنيه على مدار 3 سنوات.

المركزي المصري بنك مصر الشهادات البنكية خفض أسعار الفائدة الشهادات البلاتينية البنك الأهلي

