سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
أخبار البلد

تسليم شهادات الناجحين في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس

ياسمين بدوي

أعلنت المدارس الثانوية، بدء تسليم شهادات نجاح الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطالبت المدارس الثانوية، الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة بالتوجه إلى المدرسة لاستلام شهادة النجاح. 

وقالت المدارس الثانوية: “الطالب أو ولي الأمر سواء كان ”الأب مع إحضار بطاقة الرقم القومي" - أو “من معه وصاية أو ولاية تعليمية على الطالب”، مع ضرورة إحضار أصل وصورة الولاية أو الوصاية مع صورة الرقم القومي له، مع إحضار 70 جنيها قيمه شهادة النجاح".

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي، نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 بنسبة نجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للنظام القديم.

وقد كشفت احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 عن أعداد الطلاب الراسبين الباقين للإعادة في كل شعبة.

فبحسب  إحصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025، بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 154977 طالبًا وطالبة، حضر منهم 154915 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 14318 طالبًا وطالبة، وبناءً عليه يبلغ عدد الراسبين 14597 طالبا وطالبة.

عدد الراسبين علمي علوم النظام الجديد

وبحسب  إحصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025، فبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 85119 طالبًا وطالبة، حضر منهم 85081 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 76042 طالبًا وطالبة، وبناءً عليه يبلغ عدد الراسبين 9039 طالبا وطالبة،  وإجمالي نسبة النجاح بلغت 89.4%.

عدد الراسبين في علمي رياضة النظام الجديد

وبحسب  إحصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025، فبالنسبة لشعبة “علمي رياضة” نظام جديد، فقد تقدم لامتحانات الدور الثانى 15365 طالبًا وطالبة، حضر منهم 15355 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 13975 طالبًا وطالبة، وبناءً عليه يبلغ عدد الراسبين 1380 طالبا وطالبة، وإجمالي نسبة النجاح بلغت 91%.

عدد الراسبين في أدبي النظام الجديد

وبحسب  إحصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025، فقد تقدم لامتحانات الدور الثانى من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 42344 طالبًا وطالبة، حضر منهم 42338  طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 39292 طالبًا وطالبة، وبناءً عليه يبلغ عدد الراسبين 3046 طالبا وطالبة، وإجمالي نسبة نجاح بلغت 92.8%.

عدد الراسبين علمي علوم النظام القديم

وأكدت إحصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025، أنه بالنسبة للنظام القديم شعبة “علمى علوم”، فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى 7840 طالبًا وطالبة، حضر منهم 7834 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 7143 طالبًا وطالبة، وبناءً عليه يبلغ عدد الراسبين 691 طالبا وطالبة، وإجمالي نسبة نجاح بلغت 91.2%.
 

عدد الراسبين علمي رياضة النظام القديم 

كما أكدت إحصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025، أنه بالنسبة للنظام القديم شعبة “علمى رياضة”، فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى 1488 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1486 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 1342 طالبًا وطالبة، وبناءً عليه يبلغ عدد الراسبين 144 طالبا وطالبة، وإجمالي نسبة نجاح بلغت 90.3%.

عدد الراسبين أدبي النظام القديم

وأكدت إحصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025، أنه بالنسبة للنظام القديم الشعبة الأدبية، فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى 2821 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2821 طالبا  وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 2524 طالبًا وطالبة، وبناءً عليه يبلغ عدد الراسبين 297 طالبا وطالبة، وإجمالي نسبة نجاح بلغت 89.5%.

الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025 المدارس المدارس الثانوية وزير التربية والتعليم التربية والتعليم

