قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنغام باكية : كان كل خوفي اسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. وزير التعليم يعتمدها بعد قليل
الاحتلال يبحث مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. فيديو
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة
موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدوري
وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. وزير التعليم يعتمدها بعد قليل

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025
ياسمين بدوي

يعتمد بعد قليل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم رسميا بعد اعتمادها مباشرة 

وستصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا ، لإعلان نسبة النجاح العامة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات عبر الرابط التالي https://emis.gov.eg/  ، كما يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/ 

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتاح لجميع طلاب النظامين الجديد والقديم وطلاب مدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني بشكل مجاني كامل وبدون أي رسوم .

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني .. خطوات الاستعلام

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم قريباً من خلال اتباع الخطوات التالية :

نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني 

ويبحث الطلاب حاليا على جملة نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني على مختلف محركات البحث على الانترنت ، وفي هذا الإطار حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب من الدخول على أي روابط وهمية وغير رسمية متداولة على الانترنت بعنوان نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني ، مناشدة الطلاب بضرورة انتظار رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني الرسمي الذي ستعلنه الوزارة في بيان رسمي 

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم ، يحصل الطالب على نصف الدرجة فقط في حالة نجاحه في المادة ، بينما يحصل على درجته كاملة في حالة انه “أجل امتحاناته من الدور الاول للثاني بعذر مقبول”.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ثانوية عامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

ميتا

هل تلغي "ميتا" خاصية الحظر؟ حقيقة الشائعات التي أرعبت مستخدمي فيسبوك وواتساب وإنستجرام

آبل

آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

بالصور

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد