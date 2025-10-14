مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم وقع، اليوم الثلاثاء، بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق قرية دير ريفا بمركز أسيوط.

تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق قرية دير ريفا ووفاة شخص وإصابة آخر.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل، وأسفر الحادث عن مصرع "عاطف. م. م" 43 عامًا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الايمان العام، وإصابة "مرسي. أ. م" 44 عامًا، مصاب ‏كدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى الإيمان العام.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.