السجن المشدد 3 سنوات لـ عامل حاول سرقة دراجة نارية بأسيوط الجديدة

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن المشدد 3 سنوات لمحاولته سرقة دراجة نارية بأسيوط الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسين محمد، الرئيس بالمحكمة، و أحمد محمد غلاب، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.



ضبط عامل أثناء محاولته سرقة دراجة نارية



تعود وقائع القضية رقم 950 لسنة 2025 جنايات قسم أسيوط الجديدة إلى ورود بلاغا للنقيب عمر إيهاب معاون وحدة مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة من الأهالي بمنطقة بيت العائلة بتمكنهم من ضبط لص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية ناحية بيت العائلة بالحي الأول .



وتوصلت تحريات النقيب عمر إيهاب معاون وحدة مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة إلى انه أثناء قيام المتهم " محمود . م . س " 23 عاما، عامل ، بسرقة دراجة نارية ناحية بيت العائلة بالحي الأول شاهده احد السكان وعند محاولته الإمساك به قام بإخراج سلاح ابيض من طيات ملابسه وقام بالتعدي على " علاء .م . م " أثناء محاولته الإمساك به مما احدث إصابته بيده اليسرى وتمكن الأهالي من ضبطه.

وبمواجهة المتهم اقر بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.



وكان المستشار أحمد فاروق حمدي المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، أحال المتهم " محمود . م . س "23 عاما، عامل، لمحكمة الجنايات ووجهة النيابة العامة للمتهم بأنه في يوم 14 سبتمبر الماضي شرع في سرقة الدراجة النارية المملوكة للمدعو " محمود . س . أ " بإحدى الطرق العامة بمدينة أسيوط الجديدة وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليه " علاء . م . م " وقد ترك ذلك الإكراه الإصابات والجروح التي قام بارتكابها بالمجني عليه الثاني أثناء محاولة ضبطه .