محافظات

5 وفيات و6 مصابين.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بأسيوط

أثناء انتشال التلاميذ من الترعة
أثناء انتشال التلاميذ من الترعة
إيهاب عمر

ارتفع عدد الوفيات في حادث سقوط تروسيكل بترعة حواس بقرية منقباد بمحافظة أسيوط إلى 5 تلاميذ بعد وفاة صغير أثناء تلقيه العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي بينما يتلقى 6 آخرين العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي و أسيوط العام.

 توقف عضلة القلب وإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية


وقال مصدر مسئول بمستشفى أسيوط الجامعي انه توفي قبل قليل احد الأطفال والذي كان بالعناية المركزة بمستشفى الإصابات الجامعي بعض توقف عضلة القلب وإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية .

و أضاف المصدر انه بعد وفاة هذا الصغير ارتفع عدد الوفيات إلى 4 تلاميذ ممن كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى لافتا إلى أن مستشفى الإصابات استقبلت بالأمس 8 تلاميذ من المصابين و تم التعامل معها على الفور في وحدة الحالات الحرجة باستقبال الإصابات من قبل فرق الطوارئ والطواقم الطبية المتخصصة.

وأضاف المصدر أن 5 من المصابين كانت حالتهم حرجة يعانوا من توقف في عضلة القلب، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً تمثل في إجراء إنعاش قلبي رئوي (CPR) ووضعهم على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة لسوء حالتهم العامة ونقص الأكسجين الحاد، وتوفي منهم 4 حالات وجاري التعامل الطبي مع 4 آخرين وتم نقلهم إلى وحدة العناية المركزة للإصابات لمتابعة حالاتهم الصحية واستكمال تقديم الرعاية الطبية لهم.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بترعة حواس بقرية منقباد .
إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لإجراء الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي من انتشال " سمر محمد عبد القادر" 5 أعوام، جثه    هامدة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال كلا من " سهيله أحمد على" 5 أعوام، و " وعد معتز عبد القادر" 5 أعوام، و " نورهان مرسى على" 11 عامًا، و " جنا إبراهيم على" 8 أعوام، و " جنا محمود محمد" 6 أعوام، و " بسمه أحمد على " 6 أعوام، و" عدي محمود منصور" 6 أعوام، و " مليكه حسين محمد" 6 أعوام ، و " رقيه عبد الله منصور" 5 أعوام، و " عبد الله منصور " 7 أعوام، مصابين ما بين اختناق وغيبوبة وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام .
ومن جانبه تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين كما وجه بتواجد فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمكان الحادث والمستشفيات لتقديم كافة أوجه الدعم للمصابين ووجه أيضا فرق الإنقاذ النهري بالتواجد بالمصرف لحين التأكد من عدم وجود مفقودين، مع إحاطة غرفة العمليات بالمستجدات أولًا بأول.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بمراجعة وسائل النقل، والتأكد من سلامتها القانونية والفنية، حفاظًا على أرواح وسلامة أبنائنا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة مثل هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن التحقيقات الأولية تشير إلى اختلال توازن التروسيكل أثناء السير وسقوطه في المصرف، وجاري استكمال الفحص من قبل الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ أسيوط أن الأولوية في الوقت الحالي هي إنقاذ الأطفال وتقديم الرعاية لهم، متوجهًا بالشكر إلى فرق الإنقاذ والإسعاف التي تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحادث، داعيًا الله أن يحفظ أبناء المحافظة من كل سوء.

حادث سقوط تروسيكل منقباد أسيوط هبوط حاد بالدورة الدموية المصابين

