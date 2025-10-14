سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

أعلنت البعثة الأثرية العاملة في منطقة تل الخروبة بشمال سيناء عن اكتشاف قلعة عسكرية ضخمة تعود إلى عصر الدولة الحديثة، في موقع استراتيجي يمثل البوابة الشرقية لمصر.





ويُعد هذا الكشف إنجازًا أثريًا فريدًا يعيد رسم خريطة التاريخ العسكري المصري، ويؤكد عبقرية المصريين القدماء في التخطيط والهندسة الدفاعية.





وأوضح الدكتور حسين عبد البصير أن تصميم القلعة يعكس تطورًا هندسيًا مذهلًا، مع وجود سور متعرج وبرج دفاعي كبير ومدخل محصن، مشيرًا إلى أن العثور على ودائع أساس باسم الملك تحتمس الأول يربط القلعة بعصر الأسرة الثامنة عشرة، ويبرز دور سيناء كدرع مصر التاريخي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fshorts%2F2-6KRtqKDQ0&h=AT3fdslgws4yQPzhBOGX2A39dWhkv2yIHRBnHYnc3jRBHrCLTkwtVGOi-GP6yWB3MDco1MmFmW7p9A5me00m0qQ27C5yhKL49eH2QtI4vK1evLH43jdYtQV6pc2IAe4&s=1