الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل عن الأغذية العالمي، أن هناك 137 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية.

واعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قرارا بشأن الآثار الناجمة عن الوضع الراهن في فلسطين وغزة على أنشطة اليونسكو.



وألقى السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، بيان مصر أمام المجلس أشار فيه إلى اتفاق إيقاف الحرب في غزة الذي تم توقيعه أمس في شرم الشيخ وسط حضور عالمي واسع رفيع المستوى، باعتباره يمثل لحظة تاريخية فارقة من شأنها أن تمهد السبيل لوقف الحرب في غزة بصورة شاملة بعد ما خلفته من عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير المؤسسات التعليمية والثقافية والمساجد والكنائس واستهداف الصحفيين ورجال الإعلام في القطاع.



وأكد السفير علاء يوسف أن من شأن اتفاق إيقاف الحرب الأخير أن يهيئ المناخ الملائم لتوطيد دعائم السلام في الشرق الأوسط، وأن يساعد الشعب الفلسطيني على ممارسة جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.