وفد من الجامعة العربية يزور المعهد الدبلوماسي بالخارجية القطرية

زار وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير محمد صالح العجيري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية المعهد الدبلوماسي القطري بالدوحة، وذلك يومي 26 - 27 نوفمبر الجاري، وذلك وفق بيان للأمانة العامة.

واستمع الوفد إلى شرح من السفير د. عبد العزيز محمد المر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية، وتم بحث آلية العمل بالمعهد والخدمات التي يتم تقديمها.

وقام الوفد بجولة بالمبنى وتم التعرف على الأنشطة التي تقدم، وتباحث الوفد حول آلية الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها واقترح وضع تصور لتبادل الخبرات في مجال التدريب الدبلوماسي.