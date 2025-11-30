بالأسلحة البيضاء.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بميت غمر

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء بشارع المحطة في ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بشارع المحطة بميت غمر بين عدد من الاشخاص لخلافات بينهم مما ادى الى وقوع مصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من

السيد محمد جميل

42 عاما بجرح قطعى بالذراع الايسر ، وحسام عادل عليوه 25 عاما بجرح بالوجه جانب الاذن اليمنى وجرح قطعى اعلى الاذن اليمنى ، ومازن عادل عليوه 20عاما مصاب بجرح قطعى بالجبهة ، عمر محمد احمد ابو ورده 18 عاما واصابته جرح قطعى بالشفاه العلوية واحمد محمد احمد ابو وردة 22 عاما مصاب

بجرح قطعى بالبطن

جرح طعنى بالظهر حوالى

جرح قطعى بالفخذ

جرح قطعى بالاوتار والرسغ الأيسر وكسر بالكوع الأيمن وتم نقله للعناية.. وتم نقل جميع المصابين الى مستشفى ميت غمر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.