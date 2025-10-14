قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر بباريس: اتفاق إيقاف الحرب في غزة من شأنه تهيئة المناخ لتوطيد دعائم السلام

السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف
أ ش أ

 اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قرارا بشأن الآثار الناجمة عن الوضع الراهن في فلسطين وغزة على أنشطة اليونسكو. 


وبهذه المناسبة، ألقى السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، بيان مصر أمام المجلس أشار فيه إلى اتفاق إيقاف الحرب في غزة الذي تم توقيعه أمس في شرم الشيخ وسط حضور عالمي واسع رفيع المستوى، باعتباره يمثل لحظة تاريخية فارقة من شأنها أن تمهد السبيل لوقف الحرب في غزة بصورة شاملة بعد ما خلفته من عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير المؤسسات التعليمية والثقافية والمساجد والكنائس واستهداف الصحفيين ورجال الإعلام في القطاع.


كما أكد السفير علاء يوسف أن من شأن اتفاق إيقاف الحرب الأخير أن يهيئ المناخ الملائم لتوطيد دعائم السلام في الشرق الأوسط، وأن يساعد الشعب الفلسطيني على ممارسة جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 


وفي هذا السياق، طالب السفير علاء يوسف منظمة اليونسكو بممارسة دورها بالغ الأهمية لتقديم يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني لتمكينه من التمتع بجميع حقوقه التعليمية والثقافية التي تندرج ضمن اختصاص المنظمة، داعيا في الوقت نفسه اليونسكو إلى المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي في غزة الذي سوف تنظمه مصر بعد أسابيع.


وألقت وفود الدول أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو بيانات أشادت فيها بدور الوساطة المصرية بالاشتراك مع قطر وتركيا والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق إيقاف الحرب في غزة، وأكدت ضرورة مواصلة اليونسكو جهودها التي لا غنى عنها من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه التعليمية والثقافية، ومساعدته على التمتع بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
 

منظمة الأمم المتحدة فلسطين سفير مصر لدى فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

مجلس النواب

بالقانون.. تخصيص 30 % من أراضي المناطق الصناعية لهذه المشروعات

الأعلى للإعلام

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تعقد أول اجتماعاتها برئاسة المهندس خالد عبد العزيز

مجلس النواب

قبل غلق الباب.. هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة لعضوية مجلس النواب؟

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد