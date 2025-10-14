الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، الدكتور عائد ياغي أن هناك جهودا مكثفة تبذل لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض والمباني المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من عامين متتاليين.



وأوضح ياغي، في مداخلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء من القاهرة، أن جميع العاملين في غزة منخرطون اليوم في توفير جميع الاحتياجات الأساسية وتقديم الخدمات الطبية المختلفة عبر المراكز والفرق الطبية الميدانية خاصة في ظل حاجة أكثر من 15 ألف مريض إلى إجلاء طبي خارج القطاع.



وشدد المسئول الفلسطيني على حاجة غزة إلى 1000 شاحنة يوميا لتغطية جزء من الاحتياجات المتزايدة للمواطنين خاصة بعد وقف إطلاق النار في القطاع، لافتا إلى بدء عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الشهداء وإعادة دفنهم بشكل لائق.



وأشار إلى أن الوضع الصحي في غاية الصعوبة، حيث لا زال هناك أكثر من عشرات الآلاف من الجرحى في حاجة إلى رعاية وإجراء عمليات جراحية دقيقة، مطالبا بضرورة توفير طواقم طبية تدعم القطاع الطبي في غزة.