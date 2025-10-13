قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

اسماعيل الشيخ
اسماعيل الشيخ
اسماعيل الشيخ

في شرم الشيخ تتجه انظار العالم اليوم حيث تعقد قمة السلام على أرض مصر أرض الحضارة والعزة والشموخ تلك الارض التي علمت الدنيا معنى الكرامة وصوتها حين ينادي بالحق تهتز له القلوب وتنحني له الجبال مصر التي لا تعرف الانكسار ولا تعرف الحياد حين يتعلق الامر بحياة الشعوب ودماء الابرياء

تعود مصر من جديد لتقود مشهد السلام العالمي لتؤكد ان دورها لم يكن يوما غائبا وان قيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي باتت حجر الزاوية في بناء عالم اكثر امنا واستقرارا فها هي شرم الشيخ تحتضن رؤساء العالم وزعماءه وتفتح ذراعيها كما كانت دوما واحة للحوار وملاذا للعقل في زمن ضج بالجنون

مصر التي واجهت الارهاب بصدور ابنائها وصنعت من المحنة مجدا ومن الدم نصرا تعرف تماما قيمة السلام وتدرك ان الكلمة احيانا اقوى من الرصاصة وان القلم حين يكتب من اجل الانسانية يغير مجرى التاريخ
قال الشاعر
اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم
وهكذا كانت مصر دوما نجمة السماء التي لا تغيب

يا ارض الكنانة يا نبض العروبة يا من علمت الاجيال ان الحق لا يموت وان القوة ليست في السلاح بل في الارادة وفي الايمان بالوطن
من قلب شرم الشيخ اليوم يتجسد مشهد مهيب حين يجلس قادة العالم تحت راية السلام التي رفعتها مصر لتقول للعالم اجمع ان اليد التي تبني لا يمكن ان تهدم وان الامة التي تقود بالحب والعدل لا تعرف سوى طريق النور

سلام مصر ليس ضعفا بل عزة نابعة من ثقة في النفس ومن تاريخ كتب بمداد البطولة على جدران المجد منذ الاف السنين
قال المتنبي
واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام
وهكذا مصر نفس كبيرة وجسد صلب وارادة لا تلين

تحية لمصر التي جمعت الاضداد في مجلس واحد
تحية لقائدها الذي جعل من صوتها منارة للعدل والسلام
تحية لارض السلام التي لا تزال تحفظ للعالم درسه الازلي
ان لا بقاء لامة لا تعرف طريق السلام ولا مجد لوطن لا يصون كرامة الانسان

في شرم الشيخ كتب التاريخ سطرا جديدا يقول ان مصر كانت وما زالت وستظل قلب العالم النابض بالسلام والشموخ

شرم الشيخ قمة السلام مصر أرض الحضارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

ايمانويل ماكرون

أول تعليق من ماكرون عقب قمة شرم الشيخ.. ماذا قال؟

جولدمان ساكس: المستهلكون الأمريكيون يتحملون أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية

جولدمان ساكس: المستهلكون الأمريكيون يتحملون أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية

مجلس العموم البريطاني

المخابرات البريطانية تحذر أعضاء مجلس العموم من 3 دول

بالصور

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد