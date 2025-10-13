إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

في شرم الشيخ تتجه انظار العالم اليوم حيث تعقد قمة السلام على أرض مصر أرض الحضارة والعزة والشموخ تلك الارض التي علمت الدنيا معنى الكرامة وصوتها حين ينادي بالحق تهتز له القلوب وتنحني له الجبال مصر التي لا تعرف الانكسار ولا تعرف الحياد حين يتعلق الامر بحياة الشعوب ودماء الابرياء

تعود مصر من جديد لتقود مشهد السلام العالمي لتؤكد ان دورها لم يكن يوما غائبا وان قيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي باتت حجر الزاوية في بناء عالم اكثر امنا واستقرارا فها هي شرم الشيخ تحتضن رؤساء العالم وزعماءه وتفتح ذراعيها كما كانت دوما واحة للحوار وملاذا للعقل في زمن ضج بالجنون

مصر التي واجهت الارهاب بصدور ابنائها وصنعت من المحنة مجدا ومن الدم نصرا تعرف تماما قيمة السلام وتدرك ان الكلمة احيانا اقوى من الرصاصة وان القلم حين يكتب من اجل الانسانية يغير مجرى التاريخ

قال الشاعر

اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم

وهكذا كانت مصر دوما نجمة السماء التي لا تغيب

يا ارض الكنانة يا نبض العروبة يا من علمت الاجيال ان الحق لا يموت وان القوة ليست في السلاح بل في الارادة وفي الايمان بالوطن

من قلب شرم الشيخ اليوم يتجسد مشهد مهيب حين يجلس قادة العالم تحت راية السلام التي رفعتها مصر لتقول للعالم اجمع ان اليد التي تبني لا يمكن ان تهدم وان الامة التي تقود بالحب والعدل لا تعرف سوى طريق النور

سلام مصر ليس ضعفا بل عزة نابعة من ثقة في النفس ومن تاريخ كتب بمداد البطولة على جدران المجد منذ الاف السنين

قال المتنبي

واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام

وهكذا مصر نفس كبيرة وجسد صلب وارادة لا تلين

تحية لمصر التي جمعت الاضداد في مجلس واحد

تحية لقائدها الذي جعل من صوتها منارة للعدل والسلام

تحية لارض السلام التي لا تزال تحفظ للعالم درسه الازلي

ان لا بقاء لامة لا تعرف طريق السلام ولا مجد لوطن لا يصون كرامة الانسان

في شرم الشيخ كتب التاريخ سطرا جديدا يقول ان مصر كانت وما زالت وستظل قلب العالم النابض بالسلام والشموخ