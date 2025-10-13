5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الهيكلية من الداخل أو الخارج، إلى جانب تنوع الموديلات منها طرازات 2026.

نيسان صني

تحتوي السيارة نيسان صني 2026 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية 108 أحصنة، و134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات أو رباعي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، وبسعر يتراوح بين 645,000 جنيه و 795,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تقدم السيارة شيفروليه أوبترا 2026 بأسعار تتراوح بين 744,900 جنيه و 769,900 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 8 برو

تستمد شيري تيجو 8 برو قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة في مصر بين 1,375,000 جنيه و 1,475,000 جنيه.

هيونداي I30

تعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 140 حصانًا، و253 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة هيونداي I30 موديل 2026 بين 1,149,000 جنيه و 1,399,000 جنيه.

إم جي ONE

تعتمد إم جي ONE على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,299,900 جنيه.