أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية في مصر بأرخص سعر.. بي إم دبليو تعيد أيقونة الثمانينيات E30

أوبل تقدم نسختها الجديدة فرونتيرا 2025.. بتصميم SUV صغير الحجم

كشفت أوبل عن سيارتها الجديدة التي تحمل اسم فرونتيرا ضمن موديلات 2025، وتأتي هذه السيارة من الفئة الرياضية SUV بمفهوم صغير الحجم، ولكن بعدد كبير من التجهيزات سواء كانت الفنية ومنظومة الحركة، إلى جانب التقنيات الخاصة بأنظمة التحكم والرفاهية.

تحت 600 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2024

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات المختلفة، منها فئة السيدان، ومن أبرز طرازات هذه الفئة وخاصة من الناحية الاقتصادية، السيارة بي واي دي F3.

أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026 .. كم سعرها؟

تقدم كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عدد كبير ومتنوع من الإصدارات في السوق السعودي، تتنوع من ناحية القدرات الفنية، وعناصر التصميم، بالإضافة على عامل السعر.



عودة إلى الثمانينات.. بي إم دبليو تعيد الأيقونة E30 باطلالة عصرية| صور

كشفت شركة بي إم دبليو عن إطلاق إصدارين خاصين جديدين في جنوب أفريقيا، يحملان اسم 325 iS Homage و333i Homage ، الإصداران يأتيان تكريمًا للسيارات الكلاسيكية التي صنعت مجد العلامة الألمانية في ثمانينات القرن الماضي، وتحديدًا الطراز الأيقوني E30 الذي لا يزال يحتفظ بمكانته كرمز للسيارات الرياضية الأصيلة.

5 سيارات رياضية في السوق المصري .. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم العائلي، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة من قبل كل صانع.

الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين

تواصل تويوتا اليابانية من تعزيز تواجدها عالميا، بعد إطلاق نسختها الجديدة صاحبة اللقب Highlander، والتي تأتي بتصميم عائلي ينتمي إلى فئة الـ 8 مقاعد مع الاعتماد على المفهوم الرباضي، إلى جانب باقة من التجهيزات.