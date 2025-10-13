أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية في مصر بأرخص سعر.. بي إم دبليو تعيد أيقونة الثمانينيات E30

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الـمـفـرج عـنـهـم
جيش الاحتلال: مستعدون لاستقبال محتجزين إضافيين سينقلهم الصليب الأحمر لاحقا
إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين
الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
رئاسة الجمهورية تعلن جدول قمة شرم الشيخ للسلام
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أوبل تقدم نسختها الجديدة فرونتيرا 2025.. بتصميم SUV صغير الحجم
كشفت أوبل عن سيارتها الجديدة التي تحمل اسم فرونتيرا ضمن موديلات 2025، وتأتي هذه السيارة من الفئة الرياضية SUV بمفهوم صغير الحجم، ولكن بعدد كبير من التجهيزات سواء كانت الفنية ومنظومة الحركة، إلى جانب التقنيات الخاصة بأنظمة التحكم والرفاهية.

تحت 600 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2024
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات المختلفة، منها فئة السيدان، ومن أبرز طرازات هذه الفئة وخاصة من الناحية الاقتصادية، السيارة بي واي دي F3.

أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026 .. كم سعرها؟
تقدم كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عدد كبير ومتنوع من الإصدارات في السوق السعودي، تتنوع من ناحية القدرات الفنية، وعناصر التصميم، بالإضافة على عامل السعر.


عودة إلى الثمانينات.. بي إم دبليو تعيد الأيقونة E30 باطلالة عصرية| صور
كشفت شركة بي إم دبليو عن إطلاق إصدارين خاصين جديدين في جنوب أفريقيا، يحملان اسم 325 iS Homage و333i Homage ، الإصداران يأتيان تكريمًا للسيارات الكلاسيكية التي صنعت مجد العلامة الألمانية في ثمانينات القرن الماضي، وتحديدًا الطراز الأيقوني E30 الذي لا يزال يحتفظ بمكانته كرمز للسيارات الرياضية الأصيلة.

5 سيارات رياضية في السوق المصري .. الأولى بأرخص سعر
يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم العائلي، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة من قبل كل صانع.

الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
تواصل تويوتا اليابانية من تعزيز تواجدها عالميا، بعد إطلاق نسختها الجديدة صاحبة اللقب Highlander، والتي تأتي بتصميم عائلي ينتمي إلى فئة الـ 8 مقاعد مع الاعتماد على المفهوم الرباضي، إلى جانب باقة من التجهيزات.

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

إحصائية غريبة.. الغندور : مفيش لاعب أساسي من الزمالك في لقاء مصر و غينيا

إحالة أوراق عامل خردة تعدى على ابنته على مدار 3 سنوات بطوخ للمفتي

١٥ ديسمبر.. الحكم على ٦ متهمين في قضية خلية العجوزة

تأجيل محاكمة 25 متهما في قضية خلية الظاهر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

