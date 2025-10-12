أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو في السوق المصري تبدأ من 670 ألف جنيه.. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



تيكتون 2026 .. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول

تستعد شركة نيسان لإعادة رسم ملامح فئة سيارات SUV المدمجة من خلال طرازها المرتقب عالميًا صاحب اللقب "تيكتون"، الذي يمثل دخولًا جريئًا في سوق يزداد تنافسًا، ومن المقرر أن يتم الكشف رسميًا عن السيارة في عام 2026، مع إطلاقها أولاً في السوق الهندي، قبل التوسع إلى أسواق عالمية مختارة لاحقاً.

لهواة كسر الزيرو.. أسعار كيا سبورتاج GT-LINE موديل 2025

تعد السيارة كيا سبورتاج واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في مصر، باختلاف أجيالها وموديلاتها، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تبدأ من 670 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري "بالأسعار"

يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة كبيرة ومتنوعة من الإصدارات، حيث تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

ماذا تقدم كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026 الجديدة| صور

تعود كوبرا فورمينتور VZ5موديل 2026 لتشعل منافسات سيارات SUV الرياضية من جديد في الأسواق العالمية، مستفيدة من إرث الأداء العالي بفضل محرك خماسي الأسطوانات الشهير من أودي.

مواصفات سيارة فويا فري موديل 2025.. وكم سعرها؟

تعزز السيارة فويا فري موديل 2025 من تواجدها في السوق الإماراتي، حيث تقدم بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام متوسطة الحجم، مع باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب تقنيات الرفاهية ووسائل الحماية والتحكم.

سيات أرونا 2025 كسر زيرو أعلى فئة.. أسعار سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الطرازات المختلفة، سواء من الناحية الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، أبرزها الفئة الرياضية، ومنها السيارة أرونا.