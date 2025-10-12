قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المساعدات المصرية الإنسانية الموجهة إلى غزة تشمل مواد غذائية وإغاثية
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
تصعيد جديد .. الاحتلال الإسرائيلي يُشن هجمات على حزب الله داخل الأراضي اللبنانية
دعاوى وقف وسحب ترخيص «فيلم الملحد» أمام المحكمة .. اليوم
وزير الخارجية الإيراني: لا ثقة بإسرائيل وأمريكا في التزامات غزة.. ولا محادثات تتجاوز الملف النووي
نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة
لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح لليوم الخامس
تعرف علي تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو
سعر الدولار اليوم 12-10-2025
عمرو الحديدي يُهاجم مدافع الأهلي : النادي لم يستفد من خدماته
لماذا دعا الرئيس السيسي «ترامب» لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؟.. خبير سياسي يجيب |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو في السوق المصري تبدأ من 670 ألف جنيه.. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول

تيكتون 2026 .. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول
تستعد شركة نيسان لإعادة رسم ملامح فئة سيارات SUV المدمجة من خلال طرازها المرتقب عالميًا صاحب اللقب "تيكتون"، الذي يمثل دخولًا جريئًا في سوق يزداد تنافسًا، ومن المقرر أن يتم الكشف رسميًا عن السيارة في عام 2026، مع إطلاقها أولاً في السوق الهندي، قبل التوسع إلى أسواق عالمية مختارة لاحقاً.

لهواة كسر الزيرو.. أسعار كيا سبورتاج GT-LINE موديل 2025
تعد السيارة كيا سبورتاج واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في مصر، باختلاف أجيالها وموديلاتها، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تبدأ من 670 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري "بالأسعار"
يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة كبيرة ومتنوعة من الإصدارات، حيث تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

ماذا تقدم كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026 الجديدة| صور
تعود كوبرا فورمينتور VZ5موديل 2026 لتشعل منافسات سيارات SUV الرياضية من جديد في الأسواق العالمية، مستفيدة من إرث الأداء العالي بفضل محرك خماسي الأسطوانات الشهير من أودي.

مواصفات سيارة فويا فري موديل 2025.. وكم سعرها؟
تعزز السيارة فويا فري موديل 2025 من تواجدها في السوق الإماراتي، حيث تقدم بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام متوسطة الحجم، مع باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب تقنيات الرفاهية ووسائل الحماية والتحكم.

سيات أرونا 2025 كسر زيرو أعلى فئة.. أسعار سوق المستعمل
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الطرازات المختلفة، سواء من الناحية الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، أبرزها الفئة الرياضية، ومنها السيارة أرونا.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

الأمطار

خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس

حان موعد العمل الجدّي مع مصر.. فلسطيني يحتفل بدور «أم الدنيا» بعد إرسال المساعدات

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية وافتتاح مبنى التعليم المسيحي بالخصوص

بالصور

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

درة
درة
درة

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

