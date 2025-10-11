تيكتون 2026 .. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول

تستعد شركة نيسان لإعادة رسم ملامح فئة سيارات SUV المدمجة من خلال طرازها المرتقب عالميًا صاحب اللقب "تيكتون"، الذي يمثل دخولًا جريئًا في سوق يزداد تنافسًا، ومن المقرر أن يتم الكشف رسميًا عن السيارة في عام 2026، مع إطلاقها أولاً في السوق الهندي، قبل التوسع إلى أسواق عالمية مختارة لاحقاً.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية نيسان لتعزيز حضورها في الأسواق المتنوعة، عبر طراز يجمع بين الشخصية الجريئة والتقنيات الحديثة، وسيتم تصنيع السيارة في مصنع تشيناي بالهند، وهو أحد أبرز المراكز الإنتاجية ضمن شراكة نيسان ورينو.

ما يشير إلى تركيز الشركة على تحقيق توازن بين الجودة والتكلفة، ويحمل الاسم تيكتون جذورًا لغوية يونانية تعني "الحرفي" أو "البناء"، وهو وصف يعكس فلسفة تصميم الطراز الجديدة، التي تدمج بين الصلابة والتميز التصميمي.

تعتمد نيسان تيكتون على منصة CMF-B الشهيرة، التي طورتها مجموعة رينو نيسان ميتسوبيشي، وهي نفس القاعدة التي تستند إليها طرازات مثل رينو داستر، ما يمنح تيكتون تفوقًا في مجال التوازن الديناميكي، والاعتمادية الميكانيكية، إضافة إلى كفاءة استهلاك الوقود.

من حيث المظهر الخارجي، فإن تيكتون تستوحي بعضًا من تفاصيلها الجمالية من نيسان باترول، وتظهر وكأنها "باترول مصغرة" بتصميم أكثر حدة وحداثة، حيث تتضمن الواجهة الأمامية مصابيح LED مميزة على شكل حرف C، وشبكاً أمامياً عريضاً يتوسطه شعار نيسان محاط بتفاصيل مصنوعة من الكروم.

من الناحية الميكانيكية، تشير التوقعات أن السيارة تعتمد على محركات تيربو صغيرة الحجم بسعة 1.0 لتر أو 1.3 لتر، بثلاث أو أربع أسطوانات، وهي نفس منظومة القوة المتوفرة في الجيل الجديد من رينو داستر، وستقدم تيكتون بخيارات تشمل نظام الدفع الأمامي وناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي حسب الفئة.