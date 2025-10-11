قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
تكنولوجيا وسيارات

تيكتون 2026 .. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول

نيسان تيكتون 2026
نيسان تيكتون 2026
صبري طلبه

تستعد شركة نيسان لإعادة رسم ملامح فئة سيارات SUV المدمجة من خلال طرازها المرتقب عالميًا صاحب اللقب "تيكتون"، الذي يمثل دخولًا جريئًا في سوق يزداد تنافسًا، ومن المقرر أن يتم الكشف رسميًا عن السيارة في عام 2026، مع إطلاقها أولاً في السوق الهندي، قبل التوسع إلى أسواق عالمية مختارة لاحقاً.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية نيسان لتعزيز حضورها في الأسواق المتنوعة، عبر طراز يجمع بين الشخصية الجريئة والتقنيات الحديثة، وسيتم تصنيع السيارة في مصنع تشيناي بالهند، وهو أحد أبرز المراكز الإنتاجية ضمن شراكة نيسان ورينو.

نيسان تيكتون 2026 

ما يشير إلى تركيز الشركة على تحقيق توازن بين الجودة والتكلفة، ويحمل الاسم تيكتون جذورًا لغوية يونانية تعني "الحرفي" أو "البناء"، وهو وصف يعكس فلسفة تصميم الطراز الجديدة، التي تدمج بين الصلابة والتميز التصميمي.

نيسان تيكتون 2026 الجديدة 

تعتمد نيسان تيكتون على منصة CMF-B الشهيرة، التي طورتها مجموعة رينو نيسان ميتسوبيشي، وهي نفس القاعدة التي تستند إليها طرازات مثل رينو داستر، ما يمنح تيكتون تفوقًا في مجال التوازن الديناميكي، والاعتمادية الميكانيكية، إضافة إلى كفاءة استهلاك الوقود.

نيسان تيكتون 2026 

من حيث المظهر الخارجي، فإن تيكتون تستوحي بعضًا من تفاصيلها الجمالية من نيسان باترول، وتظهر وكأنها "باترول مصغرة" بتصميم أكثر حدة وحداثة، حيث تتضمن الواجهة الأمامية مصابيح LED مميزة على شكل حرف C، وشبكاً أمامياً عريضاً يتوسطه شعار نيسان محاط بتفاصيل مصنوعة من الكروم.

نيسان تيكتون 2026 

من الناحية الميكانيكية، تشير التوقعات أن السيارة تعتمد على محركات تيربو صغيرة الحجم بسعة 1.0 لتر أو 1.3 لتر، بثلاث أو أربع أسطوانات، وهي نفس منظومة القوة المتوفرة في الجيل الجديد من رينو داستر، وستقدم تيكتون بخيارات تشمل نظام الدفع الأمامي وناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي حسب الفئة.

نيسان تيكتون نيسان تيكتون نيسان تيكتون 2026 نيسان تيكتون 2026 الجديدة

إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

الزعتر
الزعتر
الزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

