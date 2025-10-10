هيونداي توسان أول فئة كسر زيرو بهذا السعر| صور

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الاصدارات الكورية الجنوبية، منها طرازات هيونداي والتي دفعت بالنسخة الرياضية الاشهر، التي تحمل الاسم توسان، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة وسط فئات الـ SUV.

وظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2025 في سوق السيارات المستعملة، تحت مفهوم كسر الزيرو بسعر يبلغ مليون و600 ألف جنيه، للفئة الأولى، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وبعدد بسيط من الكيلومترات.

هيونداي توسان

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، باهمية متابعة متوسط الأسعار بشكل دوري وفقًا للموديلات والفئات، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، والهيكلية للسيارة التي ترغبي في شرائها.

أداء ومحرك هيونداي توسان

تعتمد السيارة هيونداي توسان 2025 على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات.

هيونداي توسان

وتتسارع السيارة هيونداي توسان من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثواني، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من البنزين بحوالي 6 لترات عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

هيونداي توسان

أبرز تجهيزات سيارة هيونداي توسان

تحتوي السيارة على مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي، بلوتوث، جنوط رياضية، مرايات كهربائية، منفذ USB، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.