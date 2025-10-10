أوبل تقدم فيفارو لايف 2025 الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

تواصل أوبل من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن النسخة فيفارو لايف 2025، والتي تأتي بتصميم الفان، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، إلى جانب القدرات الكهربائية، وتقنيات الحماية والتحكم.

تصميم أوبل فيفارو لايف 2025

تأتي السيارة بأبعاد خارجية تقدر بنسبة 4,981 ملم للطول الكلي، و 1,920 ملم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,890 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 3,275 ملم، بالإضافة إلى جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و17 بوصة، إلى جانب مقدمة حادة الشكل ذات مصابيح حادة تعمل بتقنية LED للجانب الأمامي والخلفي.

أوبل فيفارو لايف 2025

تجهيزات ومواصفات أوبل فيفارو لايف 2025

تحتوي السيارة على شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 10 بوصات، تدعم تطبيقاتApple CarPlay وAndroid Auto، مع نظام ملاحة لعرض الخرائط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شحن لاسلكي للهواتف الذكية، نظام صوتي مكون من 6 سماعات، بلوتوث، لوحة عدادات رقمية مقاس 10 بوصة.

أوبل فيفارو لايف 2025

تستمد السيارة قوتها من محرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 134 حصانًا، و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متقرن بناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الأمامي، وتستغرق مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/س.

أوبل فيفارو لايف 2025

أسعار أوبل فيفارو لايف 2025 عالميًا

تقدم السيارة فيفارو لايف 2025 بسعر يبدأ من 50,439 و51,600 دولار أمريكي للفئات الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة Design بين 67,644 و 68,857 دولار أمريكي، أما عن فئة Ultimate فيتراوح سعرها بين 67,639 و68,905 دولار أمريكي.