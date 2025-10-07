قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أفضل سيارات الدفع الرباعي العائلية في السعودية 2025

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يحتوي السوق السعودي للسيارات على مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم أو التجهيزات، أو الناحية التقنية، منها طرازات الدفع الرباعي الشهيرة، والتي تتمتع بقدرات عالية في التغلب على التضاريس الوعرة، مع إطلالة الـ suv.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودي

تويوتا لاند كروزر

تويوتا لاند كروزر

نبدأ بالسيارة تويوتا لاند كروزر والتي تعتمد تويوتا لاند كروزر 2025 على محرك سداسي الأسطوانات V6، توين تيربو بنزين أو ديزل، سعة تتراوح بين 3500 و3300 سي سي، بقوة تتراوح بين 409 و302 حصانًا، بينما يتراوح عزم الدوران بين 650 و700 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 10 غيار أوتوماتيك، وبتقنيات الجر الرباعي للعجلات، و بسعر يبدأ من 252,770 ريال وصولًا إلى 420,325 ريال سعودي.

نيسان باترول

نيسان باترول

من افضل سيارات الدفع الرباعي العائلية تأتي السيارة نيسان باترول، والتي تقدم عبر باقة من الفئات منها الايقونة نيسمو، حيث  تعتمد فنيًا على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3500 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 495 حصانًا، و700 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 9 غيار أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 266,999 ريال سعودي و450,999 ريال سعودي.

هيونداي باليسيد

هيونداي باليسيد

أما عن الصانع الكوري الجنوبي فتقدم هيونداي نسختها باليسيد بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي تيربو، بقدرات هجينة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 329 حصانًا، و460 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وسعر يتراوح بين 196,490 ريال و236,740 ريال سعودي. 

 انفينيتي QX80

 انفينيتي QX80

نختتم بالسيارة الرياضية انفينيتي QX80، والتي تتراوح أسعارها في السعودية بين 520,000 ريال و590,000 ريال سعودي، وتستمد السيارة قوتها من  محرك سعة 3500 سي سي، سداسي الأسطوانات V6، تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 450 حصانًا، و700 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

السوق السعودي أسعار السيارات أسعار السيارات في السعودية أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026

