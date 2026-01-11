حسن مالك بعد انتهاء عرض لا ترد ولا تستبدل: جزء جميل ومهم في مشواري

وجه الفنان الشاب حسن مالك رسالة مؤثرة عبر فيها عن حبه للمسلسل "لا ترد ولا تستبدل"،وشارك جمهوره ومتابعيه مجموعة من الصور لكواليس المسلسل.



وكتب حسن مالك على الصور :" ممتن من قلبى ومن كل حتة فى الروحى، لكل إنسان كان جزء من الرحلة دى من أصغر فرد لى اكبر فرد، الرحلة دى ما كانتش شغل وبس، كانت ناس، وذكريات، وضحك، وتعب، وحب، ومواقف هتفضل معايا العمر كله".

وأضاف:" اتعلمت كتير وكسبت أكتر صداقات حقيقية، وخبرة من صناع بجد، كل واحد فيهم ساب علامة، بحبكم قوى وبشكر كل روح اشتغلت بإخلاص، وكل قلب كان موجود بصدق،المسلسل ده هيفضل دايمًا جزء جميل ومهم من مشوارى، وحكاية أفتخر إنى كنت واحد منها".

وتابع:" أشوفكم على خير دايمًا، وشكرًا على الدعوات اللى جتلى بعد الموت ، ويا رب دايمًا أكون عند حسن ظنكم، وتفضل الأيام تجمعنا على خير، لاترد ولاتستبدل بعوضة "