دينا نجم: لا ترد ولا تستبدل مخاطرة محسوبة

كشفت المؤلفة دينا نجم كواليس رحلتها في كتابة مسلسل «لا ترد ولا تستبدل»، بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني، والذي عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا ملحوظًا منذ عرض حلقاته الأولى.



وقالت نجم، عبر حسابها على «فيسبوك»، إن فكرة المسلسل تعود إلى أربع سنوات، وتحديدًا يناير 2022، عندما اكتشفت أن أحد أصدقائها يعاني من مشكلة كبيرة في الكُلى، قبل أن يخضع لاحقًا لعملية زرع ناجحة. وأضافت أن صديقها اقترح عليها في أبريل 2023 تحويل التجربة إلى عمل درامي، لتكتشف أنها كانت قد دوّنت الفكرة مسبقًا ضمن موضوعات ترغب في تناولها.

وأوضحت نجم أنها عرضت الفكرة على شقيقتها وشريكتها في الكتابة سمر، التي تحمست لها، لتبدأ رحلة بحث مطولة شملت زيارات مكثفة للمستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي، وجلسات مع أطباء في تخصصات مختلفة، ومرضى مرّوا بالتجربة، إضافة إلى متبرعين خاضوا عملية الزرع.



وأكدت أن مرحلة البحث كانت الأطول والأصعب في مسيرتها، نظرًا لحساسية الموضوع والشعور بالمسؤولية في تقديمه بدقة وصدق، مشيرة إلى قرارها الجريء مع سمر بكتابة المسلسل كاملًا قبل التعاقد على تنفيذه، رغم ما يحمله ذلك من مخاطرة بسبب طبيعة العمل.



وتابعت: «راودتنا تساؤلات مخيفة مثل: ماذا لو لم يُنفذ المسلسل؟ أو اعتُبر كئيبًا؟ أو لم يتحمس له ممثلون أو مخرج؟»، لافتة إلى أن الشكوك والإحباطات كانت حاضرة، لكن الإيمان بأن «لا مجهود يضيع» كان الدافع للاستمرار.



واختتمت دينا نجم حديثها بتوجيه إهداء خاص لصديقها الذي ألهمها الفكرة، ولكل من يعاني من الأزمات التي تناولها المسلسل، مؤكدة أملها في أن يكون العمل قد عبّر عن معاناتهم وجعلهم يشعرون بأنهم «مرئيون ومسموعون ومقدَّرون».