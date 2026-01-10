دينا نجم: لا ترد ولا تستبدل مخاطرة محسوبة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
كشفت المؤلفة دينا نجم كواليس رحلتها في كتابة مسلسل «لا ترد ولا تستبدل»، بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني، والذي عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا ملحوظًا منذ عرض حلقاته الأولى.


وقالت نجم، عبر حسابها على «فيسبوك»، إن فكرة المسلسل تعود إلى أربع سنوات، وتحديدًا يناير 2022، عندما اكتشفت أن أحد أصدقائها يعاني من مشكلة كبيرة في الكُلى، قبل أن يخضع لاحقًا لعملية زرع ناجحة. وأضافت أن صديقها اقترح عليها في أبريل 2023 تحويل التجربة إلى عمل درامي، لتكتشف أنها كانت قد دوّنت الفكرة مسبقًا ضمن موضوعات ترغب في تناولها.
وأوضحت نجم أنها عرضت الفكرة على شقيقتها وشريكتها في الكتابة سمر، التي تحمست لها، لتبدأ رحلة بحث مطولة شملت زيارات مكثفة للمستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي، وجلسات مع أطباء في تخصصات مختلفة، ومرضى مرّوا بالتجربة، إضافة إلى متبرعين خاضوا عملية الزرع.


وأكدت أن مرحلة البحث كانت الأطول والأصعب في مسيرتها، نظرًا لحساسية الموضوع والشعور بالمسؤولية في تقديمه بدقة وصدق، مشيرة إلى قرارها الجريء مع سمر بكتابة المسلسل كاملًا قبل التعاقد على تنفيذه، رغم ما يحمله ذلك من مخاطرة بسبب طبيعة العمل.


وتابعت: «راودتنا تساؤلات مخيفة مثل: ماذا لو لم يُنفذ المسلسل؟ أو اعتُبر كئيبًا؟ أو لم يتحمس له ممثلون أو مخرج؟»، لافتة إلى أن الشكوك والإحباطات كانت حاضرة، لكن الإيمان بأن «لا مجهود يضيع» كان الدافع للاستمرار.


واختتمت دينا نجم حديثها بتوجيه إهداء خاص لصديقها الذي ألهمها الفكرة، ولكل من يعاني من الأزمات التي تناولها المسلسل، مؤكدة أملها في أن يكون العمل قد عبّر عن معاناتهم وجعلهم يشعرون بأنهم «مرئيون ومسموعون ومقدَّرون».

