بعد تعيينه بالنواب.. عمرو الورداني: أشكر الرئيس السيسي على الثقة في أداء هذه الأمانة

قدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته الغالية، واختياره عضوًا بمجلس النواب، مؤكدا أنها ثقة يعتز بها، ويعدّها تكليفًا وطنيًا قبل أن تكون تشريفًا شخصيًا.

عمرو الورداني يقدم الشكر إلى الرئيس السيسي

وأضاف الدكتور عمرو الورداني، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه المسؤولية تمثل امتدادًا لمسارٍ أؤمن به، قوامه خدمة الوطن، وصون وعيه، والمشاركة في بناء مستقبلٍ يليق بتاريخ مصر ومكانتها، مستندًا إلى قيم العدل، والرحمة، والعقل الرشيد، والعمل من أجل الصالح العام.

توجه الدكتور عمرو الورداني بالشكر والعرفان إلى مفتي الجمهورية د. نظير عياد، على دعمه الكريم وقيادته الرشيدة، وإلى مؤسسة دار الإفتاء المصرية، هذا الصرح الوطني العريق الذي كان وسيظل مدرسة في صناعة الوعي، وترسيخ الوسطية، وخدمة الإنسان والمجتمع، وكان لانتمائي إليه أثر عميق في تكوين رؤيتي ومساري.

وتابع "أؤكد التزامي بأن أبذل وسعي، متعاونًا مع زملائي في المجلس، ومساندًا لمؤسسات الدولة، من أجل تشريع رشيد، ورقابة واعية، وسياسات تُعلي مصلحة الإنسان المصري، وتحفظ كرامته، وتدعم استقرار الوطن ونهضته".

واختتم المنشور "أسأل الله أن يوفق القيادة السياسية لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينني على أداء هذه الأمانة، وأن يحفظ مصر آمنة مستقرة، قوية بوحدة أبنائها".