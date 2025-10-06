أشهر 5 سيارات سيدان في السوق المصري .. تبدأ من 645 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، منها فئة السيدان، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في الأسواق المختلفة، نسبة إلى التصميم العائلي الشهير، والأبعاد الخارجية المتقاربة إلى حد كبير.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اشهر 5 سيارات سيدان في السوق المصري

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني 2026 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار،أومانيوال 5 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولاً إلى 795,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تستمد تويوتا كورولا موديل 2026 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتبدأ أسعار السيارة من 1,300,000 جنيه إلى 1,650,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تعتمد السيارة شيفروليه أوبترا 2026 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 744,900 جنيه إلى 769,900 جنيه.

هيونداي إلنترا ad

تستمد هيونداي إلنترا AD موديل 2026 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وتتراوح أسعارها بين 945,000 جنيه و 1,135,000 جنيه.

إم جي 5

تعتمد السيارة إم جي 5 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 799,990 جنيه وصولاً إلى 899,990 جنيه.