قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
وزير الري الاسبق يكشف الأسباب الحقيقية لفيضان النيل
العناني بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو: النتيجة مميزة.. ومصر عملت بشكل علمي للتقدم لشغل المنصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أشهر 5 سيارات سيدان في السوق المصري .. تبدأ من 645 ألف جنيه

سيارات سيدان
سيارات سيدان
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، منها فئة السيدان، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في الأسواق المختلفة، نسبة إلى التصميم العائلي الشهير، والأبعاد الخارجية المتقاربة إلى حد كبير.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اشهر 5 سيارات سيدان في السوق المصري

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني 2026 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار،أومانيوال 5 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولاً إلى 795,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد تويوتا كورولا موديل 2026 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتبدأ أسعار السيارة من 1,300,000 جنيه إلى 1,650,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تعتمد السيارة شيفروليه أوبترا 2026 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 744,900 جنيه إلى 769,900 جنيه.

هيونداي إلنترا ad

هيونداي إلنترا ad

تستمد هيونداي إلنترا AD موديل 2026 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وتتراوح أسعارها بين 945,000 جنيه و 1,135,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

تعتمد السيارة إم جي 5 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 799,990 جنيه وصولاً إلى 899,990 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات الجديدة أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

مهرجان الإسكندرية السينمائي

يوم الزفاف يحصد جوائز مسابقة الفيلم المتوسطي القصير بمهرجان الإسكندرية

الإعلامي عمرو الليثي

سيناريو فيلم الكدبة الأخيرة يفوز بالمركز الأول في مهرجان الإسكندرية السينمائي

علي الحجار

علي الحجار يحيي احتفالية انتصارات أكتوبر على مسرح البالون اليوم

بالصور

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

فيديو

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد