رينو كادجار 2022 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة متنوعة من الاصدارات الفرنسية، منها السيارة كادجار، والتي تنتمي إلى العائلية الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وظهرت السيارة رينو كادجار 2022 في سوق السيارات المستعملة بحالة الفبريكا بسعر يبلغ مليون و100 ألف جنيه، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية متابعة متوسط الاسعار حسب الفئة والموديل، بالإضافة إلى الفحص الفني الشامل.

رينو كادجار

أداء ومحرك رينو كادجار 2022

تعتمد السيارة رينو كادجار موديل 2022 على منظومة الدفع الأمامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، وبمحرك رباعي الأسطوانات 4 سليندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 130 حصان، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران.

رينو كادجار

تسارع السيارة واستهلاك الوقود

تستطيع السيارة أن تتسارع قياسيًا من وضع الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 10.1 ثانية، وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 5.7 لتر، عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر في الساعة.

رينو كادجار

تجهيزات رينو كادجار 2022

تحتوي السيارة رينو كادجار 2022 على باقة من التجهيزات منها، فتحة سقف، إضاءة نهارية، مصابيح LED، نوافذ ومرايات كهربائية، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيك، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.