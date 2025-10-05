قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 700 حصانًا.. بي إم دبليو M4 تخضع لتعديلات G-Power الألمانية| صور

بي ام دبليو M4 بتعديلات G-Power
بي ام دبليو M4 بتعديلات G-Power
صبري طلبه

خرجت G-Power الألمانية عن المألوف لتكسر القواعد وتعيد كتابة المفهوم التقليدي للسيارات الرياضية المكشوفة، من خلال مشروعها الأحدث BMW M4 Cabriolet، حيث حولت هذه النسخة الأنيقة إلى آلة مميزة بقوة 700 حصان، دون أن تتخلى عن فخامة التصميم ودقة التفاصيل.

قلب ينبض بقوة 700 حصان

التحول الجذري للسيارة بدأ من وحدة الطاقة، إذ خضعت M4 المكشوفة لعملية تعديل هندسي مميز، حيث اعتمدت على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر توين تيربو بمجموعة من التحسينات، من أبرزها مداخل هواء مصنوعة من ألياف الكربون لتعزيز تدفق الهواء.

بي ام دبليو M4 بتعديلات G-Power

كما حصلت السيارة على أنابيب عادم عالية الأداء من نوع HJS، إلى جانب نظام عادم معدل بالكامل يتضمن كاتم صوت خلفي ومخارج تصميمية خاصة تمنح صوت المحرك طابعًا أكثر شراسة، و جنوط Hurricane RR مقاس 21 بوصة.

كل هذه التعديلات اجتمعت مع برمجة إلكترونية مطورة خصيصًا من G-Power  لوحدة التحكم في المحرك، مما أسفر عن رفع القوة إلى 700 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر.

بي ام دبليو M4 بتعديلات G-Power

وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف عن أرقام التسارع الرسمية، إلا أنها كشفت أن السرعة القصوى تصل إلى 310 كيلومتر/ساعة، ما يضع السيارة في مستوى أداء يتجاوز الكثير من السيارات الرياضية.

بي ام دبليو M4 بتعديلات G-Power

ما فعلته G-Power في هذه النسخة من M4 هو أكثر من مجرد تعديل كلاسيكي، هو إعادة صياغة للمفهوم الكامل لسيارة مكشوفة رياضية، حيث جمعت بين القوة والتوازن، إضافة إلى التصميم، والدقة في التفاصيل لتخلق تجربة قيادة تمزج بين الأداء الفائق والحضور اللافت.

بي ام دبليو M4 بتعديلات G-Power

في هذا المشروع، نجحت الشركة الألمانية في إثبات أن السيارة المكشوفة لا يجب أن تكون تنازلًا عن الأداء، بل يمكنها أن تقف بثقة في صفوف السيارات الخارقة، سواء على الطريق أو على الحلبة.

