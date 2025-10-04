قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
الإعلامي سيد علي يترك الهواء دون استكمال برنامجه | تفاصيل
تحويل مرسى علم إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء بمصر .. تفاصيل
الاحتلال الإسرائيلي يختطف 3 سوريين خلال توغله في ريف درعا
نتنياهو : نسقت مع ترامب خطة قلبت الأوضاع في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحت 200 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا

دايو ليجانزا
دايو ليجانزا
صبري طلبه

تعد السيارة دايو ليجانزا واحدة من اشهر السيارات الكورية التي انطلقت في الشارع المصري، واكتسبت شعبيتها نسبة للتصميم العصري حينها، بالإضافة إلى قدرات الحركة الأوتوماتيكية لأغلب الطرازات، مع مفهوم السيدان العائلي.

وظهرت السيارة دايو ليجانزا في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل موديل 1999، وبسعر يبلغ 190 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية مقارنة متوسط الاسعار وفقًا للفئة والموديل والتجهيزات، والكشف الفني الشامل.

 دايو ليجانزا

محرك وأداء دايو ليجانزا

تعتمد سيارة دايو ليجانزا على تقنية الجر الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي إنجيكشن، يستطيع ضخ قوة قدرها 133 حصانا، و184 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

 دايو ليجانزا

تصميم السيارة دايو ليجانزا 

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بنسبة طول قدرها 2670 مم، بينما تأتي السيارة بنسبة طول إجمالية بلغت 4671 مم، وعرض كلي يبلغ و1779 مم ، بينما يصل ارتفاع السيارة الى 1437 مم، مع مقدمة ذات مفهوم حاد نسبة للمصابيح الأمامية، وتمتلك شبكة اقرب إلى طرازات لانوس ونوبيرا.

 دايو ليجانزا

تجهيزات دايو ليجانزا 

تأتي السيارة دايو ليجانزا بحزمة من التجهيزات أبرزها مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، راديو، نوافذ كهربائية بحسب الفئات، لمسات خشبية من الداخل، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، مع جنوط رياضية ومصابيح ضباب.

دايو ليجانزا دايو ليجانزا سعر دايو ليجانزا أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

النائبة الدكتورة إيرين سعيد

إيرين سعيد: التصنيع الدوائي أولوية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الأسعار

وفد مستقبل وطن

مستقبل وطن يعلن عن تجهيز مساكن بديلة للمتضررين من غرق أراضي طرح النيل بالمنوفية

اجتماع أحزاب القائمة الوطنية

مجدي مرشد: أحزاب القائمة الوطنية اتفقت على ميثاق شرف انتخابي يرسخ مبادئ المنافسة الشريفة

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد