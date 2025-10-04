تحت 200 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا

تعد السيارة دايو ليجانزا واحدة من اشهر السيارات الكورية التي انطلقت في الشارع المصري، واكتسبت شعبيتها نسبة للتصميم العصري حينها، بالإضافة إلى قدرات الحركة الأوتوماتيكية لأغلب الطرازات، مع مفهوم السيدان العائلي.

وظهرت السيارة دايو ليجانزا في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل موديل 1999، وبسعر يبلغ 190 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية مقارنة متوسط الاسعار وفقًا للفئة والموديل والتجهيزات، والكشف الفني الشامل.

دايو ليجانزا

محرك وأداء دايو ليجانزا

تعتمد سيارة دايو ليجانزا على تقنية الجر الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي إنجيكشن، يستطيع ضخ قوة قدرها 133 حصانا، و184 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

دايو ليجانزا

تصميم السيارة دايو ليجانزا

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بنسبة طول قدرها 2670 مم، بينما تأتي السيارة بنسبة طول إجمالية بلغت 4671 مم، وعرض كلي يبلغ و1779 مم ، بينما يصل ارتفاع السيارة الى 1437 مم، مع مقدمة ذات مفهوم حاد نسبة للمصابيح الأمامية، وتمتلك شبكة اقرب إلى طرازات لانوس ونوبيرا.

دايو ليجانزا

تجهيزات دايو ليجانزا

تأتي السيارة دايو ليجانزا بحزمة من التجهيزات أبرزها مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، راديو، نوافذ كهربائية بحسب الفئات، لمسات خشبية من الداخل، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، مع جنوط رياضية ومصابيح ضباب.