5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر.. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري للسيارات على عدد كبير ومتنوع من الإصدارات التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع من ناحية الأسعار، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميم، بين الرياضية متعددة الاستخدام والسيدان، وفئة الهاتشباك.

أسعار ومواصفات 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

زودت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار، وتتراوح أسعارها بين 1,480,000 جنيه و 1,740,000 جنيه.

نيسان اكس تريل

نيسان اكس تريل

تبدأ أسعار السيارة نيسان اكس تريل 2026 من 1,999,990 جنيه إلى 2,299,990 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة تتراوح بين 201 و211 حصانًا، و330 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تأتي السيارة سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بسعر يبلغ 849,900 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعارها بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.

سوبارو فورستر

سوبارو فورستر

تعتمد سوبارو فورستر على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و196 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات cvt أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 10.3 ثانية، وبسعر يبلغ 2,775,000 جنيه.