تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة محمد صلاح وعلم فلسطين
موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة
ترامب: على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى
أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..مطار ميونيخ يعلق الرحلات الجوية
وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم
مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال
مصدر مصري: جارٍ الإعداد لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين
غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة
برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة
‏انتهاء خلاف شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أجنبية في قضية شيكات بنكية
5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر.. أسعار ومواصفات

صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على عدد كبير ومتنوع من الإصدارات التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع من ناحية الأسعار، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميم، بين الرياضية متعددة الاستخدام والسيدان، وفئة الهاتشباك.

أسعار ومواصفات 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر

ميتسوبيشي اكليبس كروس

زودت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار، وتتراوح أسعارها بين 1,480,000 جنيه و 1,740,000 جنيه.

نيسان اكس تريل

تبدأ أسعار السيارة نيسان اكس تريل 2026 من 1,999,990 جنيه إلى 2,299,990 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة تتراوح بين 201 و211 حصانًا، و330 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

سوزوكي سويفت

تأتي السيارة سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بسعر يبلغ 849,900 جنيه.

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعارها بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.

سوبارو فورستر

تعتمد سوبارو فورستر على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و196 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات cvt أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 10.3 ثانية، وبسعر يبلغ 2,775,000 جنيه.

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع مفوضية أمريكا اللاتينية توحيد المواقف داخل الإيكاو

أرشيفية

ذكرى انتصارات أكتوبر.. حكاية أعظم حرب تحرير خططت لها العقول المصرية

اعتصام الوفد

جريدة الوفد ترحب بالزملاء في يوم السبت التضامني.. ومؤتمر صحفي بحضور البلشي

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحى

حظك اليوم

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

