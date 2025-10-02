قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بالأسعار.. 5 سيارات زيرو تحمل العلامة الكورية في مصر

سيارات زيرو تحمل العلامة الكورية
سيارات زيرو تحمل العلامة الكورية
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الإصدارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية، والتي تمكنت من تحقيق شعبية واسعة، بحسب كل شعار، وسط تنوع الموديلات بين السيدان والهاتشباك، والتصميم الرياضي، إلى جانب تنوع الأسعار والتجهيزات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو تحمل العلامة الكورية في مصر

هيونداي توسان

هيونداي توسان

تتراوح أسعار السيارة هيونداي توسان بين 1,650,000 جنيه و 2,250,000 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1600 CC تيربو، يمكنه إنتاج 180 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 265 نيوتن متر، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9 ثواني، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك.

كيا سورينتو

كيا سورينتو

تقدم السيارة كيا سورينتو بسعر 3,499,900 جنيه، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 230 حصانًا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

كي جي إم توريس

كي جي إم توريس

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 168 حصانًا، و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة كي جي إم توريس 2025 بين 1,525,000 جنيه و 2,040,000 جنيه.

هيونداي إلنترا CN7

هيونداي إلنترا CN7

تبدأ أسعار السيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2025 من 1,375,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، بقوة 126 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

كيا K4

كيا K4

تقدم السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 190 حصان و264 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، ومحرك اخر بقوة 123 حصانًا، 1600 سي سي، و151 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وسعر يتراوح بين 1,399,900 جنيه و 1,749,900 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري

المزيد

