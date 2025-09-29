قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك
أفضل صيغة لحمد الله.. دعاء يجمع المحامد كلها
حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب
روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا
تعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 238 حصانا.. ماذا تقدم جيلي مونجارو 2026 الجديدة؟

 جيلي مونجارو 2026
 جيلي مونجارو 2026
صبري طلبه

تعزز جيلي الصينية من تألقها عالميًا، بطرح عدد من الاصدارات موديل 2026، منها مونجارو الجديدة، والتي تأتي بتصميم عصري ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع باقة من التجهيزات التي تشمل وسائل الرفاهية وتقنيات الحماية.

محرك وأداء جيلي مونجارو 2026

تعتمد السيارة جيلي مونجارو 2026 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية 238 حصانًا، و350 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

 جيلي مونجارو 2026

وتستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.4 ثانية.

 جيلي مونجارو 2026

تجيهزات وتصميم جيلي مونجارو 2026

تعتمد السيارة جيلي مونجارو 2026 على نظام الدفع الرباعي الذكي عبر تقنية BorgWarner، بينما تأتي بمظهر رياضي يتمثل من خلال التصميم وجنوط السيارة، بالإضافة إلى مقدمة تتسم بالشراسة ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED.

 جيلي مونجارو 2026

وتأتي السيارة جيلي مونجارو 2026 بشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى تقنيات خاصة بالحماية أبرزها كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، مثبت السرعة المتكيف، رصد النقاط العمياء، نظام الحفاظ على المسار، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مكابح طوارئ ذاتية.

 جيلي مونجارو 2026

وزودت جيلي مونجارو 2026 بمقاعد كهربائية أمامية للتحكم في أوضاع الجلوس، شاشة كبيرة تربط بين السائق والمقاعد الأمامي، مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

جيلي مونجارو جيلي مونجارو جيلي مونجارو 2026 سيارة  جيلي مونجارو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

ترشيحاتنا

جهود الأورمان

9281 عملية عيون للمرضى غير القادرين بأسوان

العروسين منصور وإسراء

«صدى البلد» يشارك الدكتور منصور وإسراء فرحة زفافهما .. صور

جهود محافظة اسوان

تقرير أخبار أسوان.. احتفالات باليوم العالمي للسياحة.. وأنشطة طلابية وثقافية ودينية

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد