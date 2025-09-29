بقوة 238 حصانا.. ماذا تقدم جيلي مونجارو 2026 الجديدة؟

تعزز جيلي الصينية من تألقها عالميًا، بطرح عدد من الاصدارات موديل 2026، منها مونجارو الجديدة، والتي تأتي بتصميم عصري ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع باقة من التجهيزات التي تشمل وسائل الرفاهية وتقنيات الحماية.

محرك وأداء جيلي مونجارو 2026

تعتمد السيارة جيلي مونجارو 2026 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية 238 حصانًا، و350 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

جيلي مونجارو 2026

وتستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.4 ثانية.

جيلي مونجارو 2026

تجيهزات وتصميم جيلي مونجارو 2026

تعتمد السيارة جيلي مونجارو 2026 على نظام الدفع الرباعي الذكي عبر تقنية BorgWarner، بينما تأتي بمظهر رياضي يتمثل من خلال التصميم وجنوط السيارة، بالإضافة إلى مقدمة تتسم بالشراسة ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED.

جيلي مونجارو 2026

وتأتي السيارة جيلي مونجارو 2026 بشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى تقنيات خاصة بالحماية أبرزها كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، مثبت السرعة المتكيف، رصد النقاط العمياء، نظام الحفاظ على المسار، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مكابح طوارئ ذاتية.

جيلي مونجارو 2026

وزودت جيلي مونجارو 2026 بمقاعد كهربائية أمامية للتحكم في أوضاع الجلوس، شاشة كبيرة تربط بين السائق والمقاعد الأمامي، مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.