أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري.. أقل من 280 ألف جنيه اركب سيدان «مستعملة»

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أسعار ومواصفات بايك U5 PLUS موديل 2025 في السوق السعودي

تعزز بايك الصينية من تواجدها في السوق السعودي للسيارات، عبر باقة من الاصدارات المتنوعة، ارخصها هي النسخة U5 PLUS عن فئة السيدان، وذلك وسط موديلات 2025.

ميتسوبيشي أكليبس كروس 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

يضم سوق السيارات المصري مجموعة من السيارات اليابانية، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، منها اصدارات ميتسوبيشي الشهيرة، والتي قدمت مسيرة طويلة من الطرازات البارزة محليًا وعالميًا منها النسخة الرياضية اكليبس كروس.

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري.. أسعار الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب العلامات والموديلات، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية وتنوع التصميمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى بلد المنشأ، ومنها السيارات الصينية والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة وخاصة فئة الـ SUV.

الكشف عن إم جي MGU9 الجديدة كليًا في عالم الـ"بيك أب"| صور

كشفت إم جي الصينية عن الشاحنة الجديدة صاحبة اللقب MGU9، وبدأت هذه النسخة إنطلاقتها من الأسواق الأسترالية تمهيدًا لطرحها في أسواق اخرى، لتكون واحدة من أحدث سيارات الـ"بيك أب" التي تجمع بين هذا المفهوم والطابع الرياضي.

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

يشهد السوق السعودي في السنوات الأخيرة تنوعا متزايدا في خيارات السيارات، مع تزايد الطلب على الطرازات العائلية والمركبات متعددة الاستخدامات، سواء للاستخدام اليومي أو للرحلات الطويلة، وفي ظل هذا التوجه، برزت ماكسوس G50 بلس 2025 كأحد الخيارات المطروحة للعائلات الكبيرة والشركات التي تحتاج إلى وسيلة نقل رحبة تجمع بين العملية والراحة.



أقل من 280 ألف جنيه.. سيارة سيدان موديل 2017 بحالة الفبريكا

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة اقتصادية وبسعر مناسب مقارنة بغيرها من الفئات، حسب بلد المنشأ والتجهيزات، ومن ابرز هذه الإصدارات هي النسخة الصينية انفي، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات المفهوم العائلي.

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

تستعد شركة مكلارين البريطانية لمرحلة تحول مهمة في تاريخها، مع الإعلان عن نيتها إطلاق سيارة جديدة تختلف عن نهجها التقليدي، إذ ستضم للمرة الأولى أكثر من مقعدين.