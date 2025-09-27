لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ أفضل 5 سيارات أقل من 300 الف جنيه ‏في مصر:

1- رينو لوجان

تأتي السيارة رينو لوجان موديل 2011 بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر، 16 صماما، بقوة 105 أحصنة وعزم دوران 148 نيوتن متر، مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

وتأتي السيارة رينو لوجان موديل 2011، بتصميم سيدان تتميز بمقصورة واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لترات، تشمل المواصفات الداخلية نظام تكييف، ونوافذ كهربائية، وأذرع تحكم في عجلة القيادة.

أما عن سعر السيارة رينو لوجان موديل 2011 ‏داخل سوق السيارات المستعمل، فتاتي بمتوسط 250 الف جنيه.

2- دايو نوبيرا 2

السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2008‏، بمحرك بنزين بسعات مختلفة (1.5 لتر، 1.6 لتر، 1.8 لتر، 2.0 لتر) وأنظمة تكييف وراديو وقفل مركزي ونوافذ كهربائية.

كما تشمل السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2008‏، تجهيزات مثل أضواء الضباب، ونظام البلوتوث، وشاحن USB، ومقاعد جلدية، وجنوط فاخرة حسب الفئة.

أما عن سعر السيارة السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2008‏ داخل سوق السيارات المستعمل، فتاتي ‏بمتوسط 270 الف جنيه.‏

3- جيلي امجراند 7

تأتي السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015‏، بمحرك 1.5 لتر بقوة 107 حصان وناقل حركة يدوي 5 سرعات، بينما تتوفر بمحرك 1.8 لتر وقوة 135 حصان وناقل حركة أوتوماتيك في عدد من أسواق مختلفة.

وتشمل المواصفات الداخلية والخارجية للسيارات تجهيزات مثل مكيف أوتوماتيك، نوافذ كهربائية، أنظمة صوتية، حساسات ركن، ووسائد هوائية، بالإضافة إلى تصميم خارجي بمصابيح ضباب ومرايا كهربائية.

أما عن سعر السيارة السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015‏ داخل سوق السيارات المستعمل، فتاتي ‏بمتوسط 255 الف جنيه.‏

4- هيونداي فيرنا

تأتي السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 بمحرك 1600 سي سي بقوة 106 حصان، متوفرة بناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي 4 سرعات.

وتضم السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008، زجاجا كهربائيا، تكييف، نظام صوتي، مساحات تخزين متنوعة، وحامل أكواب. من الخارج، تتميز بوجود مصابيح ضباب أمامية، مرايات مقابض بلون السيارة.

أما عن سعر السيارة السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 ‏داخل سوق السيارات المستعمل، فتاتي ‏بمتوسط 260 الف جنيه.‏

5- شيفروليه لانوس

تاتي السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011، بمحرك بنزين بسعة 1500 سي سي يولد قوة 86 حصانا، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو ناقل أوتوماتيك، و تبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، ويُقدر استهلاك الوقود بحوالي 6.4 لتر ‏لكل 100 كم. ‏

وتتميز السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011‏، بكابينة تتضمن مكيفا، وساعة رقمية، ونظام صوتي بـ 4 سماعات ومدخل AUX و USB، ومن الخارج تحتوي السيارة على مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح أمامية وخلفية، وصادمين بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة.

أما عن سعر السيارة السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011‏ داخل سوق السيارات المستعمل، فتاتي ‏بمتوسط 220 الف جنيه.‏