الصين تفرض تراخيص لتصدير السيارات الكهربائية بدءاً من 2026



سيتعين على مصنعي السيارات في الصين الحصول على تصاريح لتصدير المركبات الكهربائية اعتباراً من العام المقبل، في إشارة أخرى إلى تشديد المسؤولين الرقابة على أكبر سوق للسيارات في العالم.

قالت وزارة التجارة، في بيان صدر الجمعة، إن تراخيص التصدير ستكون مطلوبة اعتباراً من الأول من يناير، وإنها تهدف إلى دعم "النمو الصحي" لقطاع السيارات الكهربائية.

يوحد الإجراء الإطار التنظيمي للقطاع مع أنواع السيارات الأخرى، إلى جانب الدراجات النارية، التي تتطلب الحصول على تصاريح.

صادرات الصين من السيارات الكهربائية إلى أوروبا

أحكمت بكين سيطرتها على سوق السيارات في الصين هذا العام، بعدما دفعت حرب الأسعار الضارية بعض المصنعين إلى حافة الخطر، وأثارت قلقاً بين المسؤولين إزاء صحة القطاع على المدى الطويل.

وشُنت حملة بشأن الخصومات الهائلة التي أصبحت سمة مميزة للقطاع منذ سنوات، كما أُصدر أمر إلى شركات السيارات بتسريع سداد المستحقات إلى الموردين.

تشكل صادرات الصين من المركبات الكهربائية محور توترات جيوسياسية، بالأخص مع الاتحاد الأوروبي، الذي فرض رسوماً جمركية باهظة سعياً لوقف تدفقها.

رغم ذلك، استمرت الشحنات دون انقطاع إلى حد كبير؛ فإجمالي صادرات شركات، مثل "نيو" و"بي واي دي" و"إكس بنغ"، من المركبات الكهربائية تجاوز 19 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام، مقارباً الحجم نفسه خلال المدة عينها من العام الماضي، فيما كانت أوروبا السوق الأكبر رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي.