محافظ الغربية ووزير العمل يزوران المصابين في حادث المحلة ويقدمان واجب العزاء لأسر الشهداء
الكيان الأكثر عزلة بالعالم.. خامنئي يسخر من نتنياهو
زيلينسكي: أوكرانيا حصلت على منظومة باتريوت من إسرائيل وتم نشرها بالفعل
أخبار التكنولوجيا | ميتا توسع ميزة “حسابات المراهقين” على فيسبوك وماسنجر .. هيوماين تطلق لابتوب بالذكاء الاصطناعي يفوق تفكير البشر 100مرة
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
بالصور

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

كريم عاطف

شهدت سوق السيارات الأوروبية نموا ملحوظا في أغسطس 2025، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية إلى 790,177 سيارة بزيادة بلغت 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتربعت فولكس فاجن تي روك على القمة بعدما سجلت 14,639 وحدة، مؤكدة مكانتها كأحد أنجح الطرازات أداء منذ بداية العام.

ورغم أن الجيل الجديد من تي روك كشف عنه في نهاية أغسطس، فإن الموديل الحالي واصل تسجيل نمو قوي بلغ 14%، في المقابل تراجعت مبيعات بعض المنافسين؛ فجاءت داسيا سانديرو ثانية بـ 13,834 وحدة بانخفاض 11%، تلتها تويوتا ياريس كروس ثالثة بـ 12,201 سيارة متراجعة 8%.

المراكز التالية شهدت أداء متفاوتا؛ إذ حلت فولكس فاجن تيجوان رابعة بـ 12,094 وحدة بزيادة لافتة 23%، بينما جاءت رينو كليو خامسة بـ 12,091 وحدة متأثرة بانتظار إطلاق الجيل الجديد الذي ظهر لأول مرة في معرض ميونيخ 2025، أما باقي المراتب ضمن قائمة أكثر 10 سيارات مبيعا وفقا لبيانات JATO Dynamics فقد شملت: هيونداي توسان، داسيا داستر، تويوتا ياريس، أوبل كورسا، وفولكس فاجن جولف في المركز العاشر.

في جانب اخر، تواصل الشركات الصينية تعزيز حضورها في القارة الأوروبية بوتيرة سريعة، حيث قفزت مبيعاتها إلى أكثر من 43,500 سيارة بزيادة 121% على أساس سنوي، متجاوزة علامات عريقة مثل أودي ورينو، وتستحوذ خمس علامات رئيسية على 84% من إجمالي مبيعات الصينيين، وهي: إم جي، بي واي دي، جايكو، أومودا وLeapmotor، حيث نجحت إم جي في التفوق على تسلا وفيات، فيما قفزت بي واي دي لتتخطى سوزوكي وجيب.

أما على مستوى المجموعات الكبرى، فقد سجلت بي إم دبليو نموا بنسبة 11.4%، تلتها رينو بـ 7.8% وفولكس فاجن بـ 4.8%، في حين حققت هيونداي وستيلانتس زيادات محدودة بلغت 3.3% و2.2% على التوالي، لكن النمو الصيني كان لافتا، إذ ارتفعت مبيعات سايك موتور المالكة لـ MG بنسبة 44.5%، وقفزت BYD بأكثر من 215%.

وعلى صعيد السيارات الكهربائية، ارتفعت تسجيلاتها في أوروبا بنسبة 27% لتصل إلى 159,756 سيارة خلال أغسطس، ورغم تراجع مبيعاتها بنسبة 37%، ظلت تسلا موديل Y السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا بـ 8,330 وحدة، غير أن تسلا فقدت صدارة سوق السيارات الكهربائية الخالصة (BEV) لصالح فولكس فاجن، بعدما سجلت الأخيرة 16,523 وحدة مقابل 14,753 وحدة لتسلا.

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

"الحوكمة والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".. ندوة بـ لجنة التدريب بالقومي للمرأة

"الحوكمة والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".. ندوة بـ لجنة التدريب بالقومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة ينظم برنامجًا ترفيهيًا لفتيات "نورة" بالدقهلية

المجلس القومي للمرأة ينظم برنامجًا ترفيهيًا لفتيات "نورة" بالدقهلية

وزير الصحة

وزير الصحة: خطة توسعية لتوفير وحدات وأسرة رعاية مركزة إضافية

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

