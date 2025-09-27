قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

شهدت سوق السيارات الأوروبية نموا ملحوظا في أغسطس 2025، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية إلى 790,177 سيارة بزيادة بلغت 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتربعت فولكس فاجن تي روك على القمة بعدما سجلت 14,639 وحدة، مؤكدة مكانتها كأحد أنجح الطرازات أداء منذ بداية العام.

ورغم أن الجيل الجديد من تي روك كشف عنه في نهاية أغسطس، فإن الموديل الحالي واصل تسجيل نمو قوي بلغ 14%، في المقابل تراجعت مبيعات بعض المنافسين؛ فجاءت داسيا سانديرو ثانية بـ 13,834 وحدة بانخفاض 11%، تلتها تويوتا ياريس كروس ثالثة بـ 12,201 سيارة متراجعة 8%.

المراكز التالية شهدت أداء متفاوتا؛ إذ حلت فولكس فاجن تيجوان رابعة بـ 12,094 وحدة بزيادة لافتة 23%، بينما جاءت رينو كليو خامسة بـ 12,091 وحدة متأثرة بانتظار إطلاق الجيل الجديد الذي ظهر لأول مرة في معرض ميونيخ 2025، أما باقي المراتب ضمن قائمة أكثر 10 سيارات مبيعا وفقا لبيانات JATO Dynamics فقد شملت: هيونداي توسان، داسيا داستر، تويوتا ياريس، أوبل كورسا، وفولكس فاجن جولف في المركز العاشر.

في جانب اخر، تواصل الشركات الصينية تعزيز حضورها في القارة الأوروبية بوتيرة سريعة، حيث قفزت مبيعاتها إلى أكثر من 43,500 سيارة بزيادة 121% على أساس سنوي، متجاوزة علامات عريقة مثل أودي ورينو، وتستحوذ خمس علامات رئيسية على 84% من إجمالي مبيعات الصينيين، وهي: إم جي، بي واي دي، جايكو، أومودا وLeapmotor، حيث نجحت إم جي في التفوق على تسلا وفيات، فيما قفزت بي واي دي لتتخطى سوزوكي وجيب.

أما على مستوى المجموعات الكبرى، فقد سجلت بي إم دبليو نموا بنسبة 11.4%، تلتها رينو بـ 7.8% وفولكس فاجن بـ 4.8%، في حين حققت هيونداي وستيلانتس زيادات محدودة بلغت 3.3% و2.2% على التوالي، لكن النمو الصيني كان لافتا، إذ ارتفعت مبيعات سايك موتور المالكة لـ MG بنسبة 44.5%، وقفزت BYD بأكثر من 215%.

وعلى صعيد السيارات الكهربائية، ارتفعت تسجيلاتها في أوروبا بنسبة 27% لتصل إلى 159,756 سيارة خلال أغسطس، ورغم تراجع مبيعاتها بنسبة 37%، ظلت تسلا موديل Y السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا بـ 8,330 وحدة، غير أن تسلا فقدت صدارة سوق السيارات الكهربائية الخالصة (BEV) لصالح فولكس فاجن، بعدما سجلت الأخيرة 16,523 وحدة مقابل 14,753 وحدة لتسلا.