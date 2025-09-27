الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

تستعد وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) لإحداث تغيير جوهري في أحد التفاصيل الصغيرة لكنها شديدة الأهمية في السيارات، وهي تتعلق بـ مقابض الأبواب.

المسودة الجديدة، التي تحمل اسم "المتطلبات الفنية لسلامة مقابض أبواب السيارات"، قد تجبر الشركات على التخلي عن المقابض الكهربائية المخفية التي اشتهرت بها السيارات الكهربائية الحديثة.

تأثير محتمل على السوق العالمية

بما أن المقابض تُعتمد عالميًا في نفس الطرازات المباعة داخل الصين وخارجها، فإن أي تعديل إجباري سيؤثر على تصميم السيارات عالميًا.

وهو ما يفرض على شركات صناعة السيارات إعادة النظر في تصاميمها لتلبية القوانين الجديدة، حتى وإن كان ذلك على حساب جاذبية بعض الطرازات.

وتشمل المتطلبات الفنية لسلامة مقابض أبواب السيارات أنه:

يتعين على كل باب خارجي (باستثناء صندوق السيارة) وجود مقبض ميكانيكي للتحرير اليدوي.

فتح الأبواب في الحوادث الحرارية للبطارية يجب أن يتم بمقابض خارجية بدون أدوات.

الأبعاد الدنيا للمقبض: 60 × 20 × 25 ملم لتسهيل الاستخدام باليد.

المقابض الداخلية يجب أن تكون ميكانيكية وتعمل حتى عند انقطاع الكهرباء.

في حالة وجود مقبض داخلي كهربائي، يجب توفير مقبض احتياطي ميكانيكي.

يجب أن تكون المقابض الداخلية مرئية وسهلة التحديد، ومثبتة على بعد 300 ملم من حواف الباب، ضمن مناطق يسهل الوصول إليها من وضعية الجلوس.

وبحسب رونج هوي، نائب مدير معهد أبحاث معايير السيارات الصيني، استند المقترح إلى اختبارات موسعة شملت أكثر من 230 مركبة و20 تجربة تصادم، بالإضافة إلى مشاورات مع أكثر من 100 منظمة محلية ودولية.

والهدف النهائي هو ضمان إمكانية فتح الأبواب يدويًا في جميع الظروف، خاصة في حالات الطوارئ وانقطاع الكهرباء، مع وضع معايير موحدة لتركيب المقابض داخل السيارة وخارجها.

وحددت الوزارة يوم 22 نوفمبر كموعد نهائي لتلقي التعليقات من الجمهور والشركات، ومن المتوقع أن تستخدم هذه الملاحظات لتطوير وإقرار المعيار الوطني الجديد الذي قد يغير شكل السيارات عالميًا.