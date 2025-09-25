مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

تعد مروحة تبريد المحرك من الأجزاء الحيوية في السيارة، إذ تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على درجة حرارة مناسبة للمحرك ومنع ارتفاعها بشكل مفرط، وأي خلل في عملها قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة تصل إلى تلف المحرك نفسه.

من أبرز أسباب تلف مروحة التبريد ضعف أو احتراق الفيوز الكهربائي المسؤول عن تشغيلها، مما يمنع وصول التيار إلى المحرك الكهربائي للمروحة، كما يعد تعطل الحساس الحراري (الثرموستات) سببا شائعا، إذ يفشل في استشعار درجة الحرارة بدقة وبالتالي لا يرسل إشارة لتشغيل المروحة عند الحاجة.

كذلك، قد يؤدي تلف المرحل الكهربائي (الريليه) إلى انقطاع التيار عن المروحة، إضافة إلى الأعطال الميكانيكية مثل تاكل محرك المروحة الداخلي أو تلف شفراتها البلاستيكية نتيجة الاصطدام أو الاستخدام الطويل، ولا يمكن إغفال مشكلة ضعف البطارية أو خلل في الدينامو، ما يحد من كفاءة تشغيل المروحة ويؤثر على أدائها.

من العلامات التي تنذر بوجود مشكلة في مروحة التبريد: ارتفاع مؤشر الحرارة بشكل متكرر، صدور أصوات غير مألوفة من جهة المروحة، أو ملاحظة أن المروحة لا تعمل عند تشغيل المكيف.

للحفاظ على المروحة بحالة جيدة، ينصح بإجراء فحص دوري لدائرة الكهرباء المرتبطة بها، بما في ذلك الفيوزات والمرحلات، كما يجب التأكد من نظافة شفرات المروحة وخلوها من الأتربة أو العوائق التي قد تعيق حركتها، وفي حال وجود أصوات غريبة أو اهتزازات غير طبيعية، ينبغي التوجه فورا إلى مركز الصيانة لفحص المحرك الكهربائي الخاص بها.

كما يوصي الخبراء بعدم إهمال تسريب سائل التبريد، إذ قد يسبب ضغطا زائدا على عمل المروحة نتيجة ارتفاع حرارة المحرك.