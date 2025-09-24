سوزوكي «بجانبك».. العملاق الياباني يُحدّث شعاره بتصميم ثنائي الأبعاد

قدمت شركة سوزوكي أول تحديث لشعارها منذ عام 2003، في خطوة تعكس توجهها نحو هوية بصرية أكثر عصرية وبساطة.

ورغم أن الشعار ما زال يحتفظ بالظل المميز لحرف "S" المستخدم منذ عام 1958، إلا أن التغييرات شملت واجهة أكثر نعومة بخطوط دقيقة وحدود واضحة.

مع استبدال الطلاء الكرومي التقليدي بفضي عالي السطوع يشبه الألومنيوم غير اللامع، وهو خيار وصفت الشركة بأنه أكثر صداقة للبيئة.

شعار سوزوكي مسطح لعصر الشاشات الرقمية

التغيير الجديد يأتي ضمن موجة عالمية من تبسيط الشعارات وتحويلها إلى تصميمات ثنائية الأبعاد تتناسب مع عصر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقل أهمية الأبعاد ثلاثية الشكل.

ويرى خبراء التصميم أن الشعارات المسطحة تبدو أوضح وأقوى على الشاشات الصغيرة، بينما ينتقد البعض فقدانها للإحساس بالعمق والرمزية المادية.

أكدت سوزوكي أن الشعار الجديد يمثل جزءًا من حملة عالمية تحت عنوان "بجانبك"، تهدف إلى تعزيز هوية العلامة التجارية وتجديد صورتها في الأسواق.

وسيظهر الشعار للمرة الأولى على نماذج تجريبية خلال معرض اليابان للتنقل 2025 في 30 أكتوبر، على أن يتم تعميمه تدريجيًا على جميع الطرازات العالمية، مع إمكانية تركيبه مباشرة على سيارات سوزوكي الحالية نظرًا لثبات أبعاده.

سوزوكي ليست وحدها في هذا التحول، فقد سبقتها علامات كبرى مثل فولكس فاجن، أودي، نيسان، مازدا، بي إم دبليو، ميني، فولفو، كيا، أوبل، رينو، بيجو، وأستون مارتن، إضافة إلى بنتلي، لامبورغيني، لوتس، جاجوار، وبويك. ويؤكد هذا أن فلسفة "التصميم المسطح" أصبحت المعيار الجديد في صناعة السيارات، مع التركيز على البساطة والوضوح في العالم الرقمي.